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İstanbul'da ramazan ayında sabit fiyat kampanyası!

İstanbul’da 2 bin 700 şubeye sahip 66 yerel market, Ramazan ayı için fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
İstanbul’da ramazan ayında sabit fiyat kampanyası!

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    İstanbul'da yerel marketler Ramazan ayında fiyat sabitleme ve indirim kampanyası yapacaklarını duyurdu. Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol çerçevesinde Ocak ayından itibaren Ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitlediklerini belirten İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, şu bilgileri verdi: "Dernek üyesi marketlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere binlerce üründe Ramazan ayı boyunca fiyatları sabitleyeceğiz ve bazı ürünlerde de yüzde 25'e varan indirimler uygulayacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla yaptığımız indirim ve fiyat sabitlemeleriyle megakentte tüm hanelere temas edebiliyoruz. Kampanyamızı, İstanbul'un dört bir yanındaki zincir marketimizin şubelerinde görebileceksiniz."

    YUMURTA FİYATINI FRENLEYİCİ HAMLE
    Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayında temel gıda ürünlerinden olan yumurtanın fiyatında artış yaşanmaması için önlem aldı. Buna göre, sofralık yumurta ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında kilogram başına 50 sent karşılığı Türk Lirası kesinti uygulanacak.

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