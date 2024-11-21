Sukuk ihracına 2.5 katı talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2.5 milyar dolarlık kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, sertifikanın kira oranının yüzde 6.5, getiri oranının yüzde 6.55 olduğu, ihraç tutarının 26 Kasım'da hesaplara gireceği ifade edildi. İhraca 135 yatırımcının, ihraç tutarının yaklaşık 2.5 katı talep gösterdiğine işaret edilerek, kira sertifikasının yüzde 66'sının Ortadoğu, yüzde 15'inin Birleşik Krallık, yüzde 9'unun ABD, yüzde 6'sının Türkiye'deki yatırımcılara satıldığı bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN