Kırmızı ete zam gelecek mi? Et ve Süt Kurumu’ndan iddialara açıklama

Türkiye günlerdir kırmızı ete zam iddiasını konuşuyor.
Türkiye günlerdir kırmızı ete zam iddiasını konuşuyor.
Bazı yayın organlarında kırmızı etin 10 günde 60 TL daha zamlandığına ilişkin haberler yapılmaya başlanınca Et ve Süt Kurumu'ndan bir açıklama geldi.
Et ve Süt Kurumu resmi hesabından yapılan açıklamada kırmızı et piyasasındaki arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak için gerekli önlemlerin alındığını belirtilirken söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç doğmuştur. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır. Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir.
"KIRMIZI ET VE CANLI HAYVAN STOKLARIMIZ İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK DÜZEYDE"
Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilememesini kamuoyuna saygı ile duyururuz.