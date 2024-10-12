Türkiye’ye ağustos ayında 497 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" bültenini yayımladı. Yılın 8 ayında Türkiye'ye gelen toplam Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) miktarı 6,41 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu periyotta 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik düşüş kaydedilirken, 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri 270 milyar dolara yaklaştı. Bu yıl ağustosta Türkiye'ye 497 milyon dolarlık UDY girişi olurken, bu yatırımların 283 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti.

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