230 bin kişi başöğretmen oluyor

Meclis bugün itibariyle çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. 39 maddeden oluşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 22 maddesi geçtiğimiz yasama döneminde kabul edilmişti. Bu kanun Genel Kurul'da görüşülmeye devam edecek. Kanun çıktıktan sonra 20 yıllık kıdemini dolduran öğretmen "başöğretmen" unvanı için başvurabilecek.

Böylece 230 bin civarında öğretmen daha başöğretmen olma imkanına kavuşacak ve 10 bin 348 TL tazminat almaya hak kazanacak. Kabul edilen maddelere göre,öğretmen olarak istihdam edilecekler, mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek.

Burcu ŞEN