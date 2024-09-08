Yaşlı ve engelliye 5.6 milyar lira

Temmuz'da enflasyon artışı yapılan yaşlı ve engellilerin Eylül aylıkları yatırılıyor. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Göktaş, yaklaşık 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının ödemesini yapmaya başladıklarını belirtti. 65 yaş üstü vatandaşlara ve % 40 üzeri engeli olanlara aylık ödeniyor.

Memur maaşlarına yapılan artışlar sosyal ödemelere de yansıtılıyor. Yaşlı ve engelli maaşları da Ocak ve temmuz aylarında artıyor.