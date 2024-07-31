Nüfus alarmı! 2100’den 77 milyonunu altına düşebiliriz

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2023-2100 yılları arasına yönelik nüfus projeksiyonları araştırmasının sonuçları açıklandı. Demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam ettiğini varsayan ana senaryoya göre, Türkiye'nin 2030 yılındaki nüfusu 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkacak. 2050'de ise sayı 93 milyon 774 bin 618'e yükselecek. Nüfusun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor. Bu kapsamda sayının 2100 yılında 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan bir diğer senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2044'te 89 milyon 959 bin 486 kişiyle en yüksek sayıya ulaşacağı, 2100'de ise 55 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor. Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayılan başka bir olası senaryoya göre de Türkiye nüfusunun 2056'da 100 milyonun üzerine çıkacağı öngörüldü.

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