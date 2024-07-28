İstanbul'da taksi tarifesi zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksimetre tarifelerine ortalama yüzde 16.55 artış kararı verildi.

Taksilerde indi-bindi ücreti 90 liradan 100 liraya, kilometre başına mesafe ücreti ise 17.61 liradan 20 liraya çıkarıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, zammı az bulduklarını söyledi. Zammın revize edilerek yükseltilmesi için pazartesi günü başvuru yapacaklarını belirten Aksu, "En az yüzde 30 oranında zam yapılmasını talep etmiştik. Konuyla alakalı talebimizi yineleyeceğiz. Dünyada en ucuz taksimetre İstanbul'da. 81 ile nazaran en ucuz taksimetre ücretleri İstanbul'da" ifadelerini kullandı.