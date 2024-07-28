PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İstanbul'da taksi tarifesi zamlandı

İstanbul'da taksi tarifesi zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksimetre tarifelerine ortalama yüzde 16.55 artış kararı verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
İstanbul’da taksi tarifesi zamlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da taksi tarifesi zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksimetre tarifelerine ortalama yüzde 16.55 artış kararı verildi.

Taksilerde indi-bindi ücreti 90 liradan 100 liraya, kilometre başına mesafe ücreti ise 17.61 liradan 20 liraya çıkarıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, zammı az bulduklarını söyledi. Zammın revize edilerek yükseltilmesi için pazartesi günü başvuru yapacaklarını belirten Aksu, "En az yüzde 30 oranında zam yapılmasını talep etmiştik. Konuyla alakalı talebimizi yineleyeceğiz. Dünyada en ucuz taksimetre İstanbul'da. 81 ile nazaran en ucuz taksimetre ücretleri İstanbul'da" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Golan Tepeleri’ne yönelik saldırıda 12 kişi öldü! İsrail Lübnan Hizbullahı’nı hedef aldı: Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız
Emeklilere indirim fırsatı: Hangi alanda imkan var? Listeye neler eklendi? Nasıl yararlanılacak?
Yakınına bakana 9 bin 77 TL: Kim, nasıl başvuruyor? 3 şart var!
Başkan Erdoğan’dan Rize’deki STK buluşmasında ABD’ye tepki Abbas’a sitem: Davet ettik gelmedi
Üniversite tercihleri başladı! Birçok okul kesenin ağzını açtı: Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Memura toplu sözleşme ikramiyesi TBMM’de kabul edildi
Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
TBMM’den ABD’ye Netanyahu tezkeresi: Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz
Tezkere TBMM’de kabul edildi: 2 yıl Somali’deyiz
Başkan Erdoğan’dan Rize’de CHP’ye SGK borcu tepkisi: Vals gösterlilerine para var borç ödemeye yok! | Afet konutları teslim edildi
Dünya Fransa’daki skandalı konuşuyor! Paris Olimpiyatları’nın açılışında Hz. İsa’ya saygısızlık ve LGBT propagandası: İfade özgürlüğünden bahsetmesinler
LGBT propagandası yapılan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Fransız sporcu başörtüsü yasağı nedeniyle şapka taktı!
MSB görüntüleri yayımladı: Yunanistan ölüme itti Sahil Güvenlik kurtardı
İstanbul’da 750 milyonluk Yediemin vurgunu! İcra memuru da işin içinde çıktı! Çete çökertildi
Son dakika: İsrail ’güvenli’ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi! Saldırının şiddeti arttı! Bomba yağdırdı
SON DAKİKA