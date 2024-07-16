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Konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe rekor! Ücretli çalışan sayısı 1.3 milyonu aştı

Konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe ücretli çalışan sayısı 1.3 milyonu aştı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe rekor! Ücretli çalışan sayısı 1.3 milyonu aştı

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Türkiye'de konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 8.7 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.3 milyona ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Ücretli çalışanların alt dağılıma bakıldığında, 'konaklama ve yiyecek hizmeti' sektöründe ücretli çalışan sayısı yılın ilk ayından başlayarak düzenli olarak arttı. Geçen yılı 1 milyon 89 bin 256 kişilik çalışanla kapatan sektörün istihdamı, yılın ilk ayında 1 milyon 81 bin 255'e geriledi. Takip eden aylarda yükseliş trendine giren sektör istihdamı Şubat'ta 1 milyon 85 bin 478 olurken, Mart'ta 1 milyon 134 bin 626'ya, Nisan'da 1 milyon 218 bin 46'ya ve Mayıs'ta ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 milyon 309 bin 451'e ulaştı. Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, sektör istihdamının artmasının, turizm sektörü ile de bağlantılı olduğuna dikkati çekti. Demirkol, sektörde istihdamın gelecek aylarda da artmasını beklediğini kaydetti.

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