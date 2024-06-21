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Vatandaş fişe taktı

Ocak-mayıs döneminde benzinli otomobillerin satışlardaki payı yüzde 66,1’e, dizel otomobillerin payı yüzde 10,5’e, otogazlı otomobillerin payı yüzde 0,7’ye gerilerken, tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 7,4'e yükseldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Vatandaş fişe taktı

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Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satış sayısı, yılın ilk 5 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 257,3 artışla 27 bin 604 oldu. Yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 sıfır araç satışı gerçekleşti.

DİZEL DÜŞÜYOR
Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 azalışla 96 bin 646 olarak kayıtlara geçti. Mayıs sonu itibarıyla 2023'ün aynı dönemine göre, dizel araçların satışları yüzde 33,1 ve otogazlıların yüzde 37 düştü. Bu dönemde benzinli otomobil satışlarında yüzde 7,4, hibrit otomobil satışlarında yüzde 50,3, tam elektrikli otomobil satışlarında ise yüzde 257,3 artış tespit edildi.

Ocak-mayıs döneminde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 2,3'ten 7,4'e, hibritlerde yüzde 10,6'dan 14,4'e yükseldi. Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,7'sinin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü. Mayıs ayında ise toplam 7 bin 349 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin mayıs ayındaki pazar payı yüzde 9,2 olarak hesaplandı.

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