Kira zammı bitti mi? Kiraya yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Yeni ücretler nasıl belirlenecek?

Temmuz ayına yaklaşırken, kiracılar ve ev sahiplerini ilgilendiren kira zammı konusu gündemdeki yerini koruyor. 11 Haziran 2022'de yürürlüğe giren ve konutlarda uygulanan yüzde 25 zam sınırı, 2 Temmuz itibarıyla sona erecek.
Temmuz ayına yaklaşırken, kiracılar ve ev sahiplerini ilgilendiren kira zammı konusu gündemdeki yerini koruyor. 11 Haziran 2022'de yürürlüğe giren ve konutlarda uygulanan yüzde 25 zam sınırı, 2 Temmuz itibarıyla sona erecek.
KİRAYA YÜZDE 25 ZAM SINIRI NE ZAMAN BİTECEK?
Kiracıların korunması adına 11 Haziran 2022'de devreye alınan 'yüzde 25 zam sınırı' 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Düzenlemenin uzatılacağına yönelik bir açıklama gelmiş değil.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Şimşek, kira artış sınırı ile ilgili Bakan Şimşek'ten açıklama geldi:
"Devam etmesi yönünde bir sebep görmüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bütün alanlarda müdahale edilmemeli. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesi sağlanmalı. Bunun için yatırım, istihdam, üretim… Bizim müdahaleler daha çok şöyle olacak: Bütçe üzerinden harcama yapıyoruz ama bu harcamaları üretken alanlarda yapalım. Gıda arzı bunlardan bir tanesi. Rekabet gücü artınca maliyetler, fiyatlar düşüyor."
"Biz tabii ki her şeyi piyasaya bırakamayız. Büyüme bir kompozisyondur. Dengeleyeceğiz. Üretimi artıracak politikaları devreye sokacağız. Türkiye'nin döviz ve dış açığı azalıyor. Kaynağa erişimde Türkiye'nin surunu yok. Türkiye'ye ihtiyacımızın ötesinde bir döviz girişi var. Bütün bunlara rağmen bir sürü kesin vatandaşımızı yanlış yönlendirdi. 1 Nisan'dan bu yana Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler 12 milyar doları satıp TL aldılar. Seçim öncesi çok büyük bir fırsat maliyetine katlandılar. Bizim programımız çalışıyor, sonuç veriyor, Türkiye'ye kaynak girişinin kalitesi artacak."
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANACAK?
Konutlarda uygulanan yüzde 25 zam sınırının 2 Temmuz itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Sınırlama kalkınca geçmişte olduğu gibi TÜFE 12 ay ortalaması dikkate alınacak. Zam sınırının kaldırılması, bu tarihte artış yapılacağı anlamına gelmiyor.
Ev sahipleri, sözleşme yenileme dönemini bekleyecek ve bu tarihte açıklanan enflasyon ortalamasını baz alacak.