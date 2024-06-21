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Her ay nakit yatacak! 11 bin 408 TL çalışan annelere ödeniyor! 1,2,3 çocuklulara....

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği'nin desteğiyle, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 0-36 ay arasındaki çocuklara sahip anneler için yeni bir destek programı hayata geçiriyor. Bu girişim, annelerin çocuk bakımı sebebiyle iş gücünden uzak kalma risklerini minimize etmeyi amaçlamaktadır. Program, annelere yönelik sağlanacak olan desteklerle, iş hayatında aktif kalabilmelerini kolaylaştıracak.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 09:18 Güncelleme 22 Haziran 2024, 09:18
Her ay nakit yatacak! 11 bin 408 TL çalışan annelere ödeniyor! 1,2,3 çocuklulara....

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında çalışan annelere destek ödemesi yapılacak. 12 ay boyunca 325 euro yani 11 bin 408 TL tutarındaki ödemeden faydalanmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte çalışan annelere destek ödemesi hakkında tüm merak edilenler...

325 EURO ÖDENECEK

İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç ilde uygulanacak projeyle 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 avro destek verilecek.

DESTEĞE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Avrupa Birliği'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek.

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