Her ay nakit yatacak! 11 bin 408 TL çalışan annelere ödeniyor! 1,2,3 çocuklulara....

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında çalışan annelere destek ödemesi yapılacak. 12 ay boyunca 325 euro yani 11 bin 408 TL tutarındaki ödemeden faydalanmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte çalışan annelere destek ödemesi hakkında tüm merak edilenler...

325 EURO ÖDENECEK İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç ilde uygulanacak projeyle 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 avro destek verilecek.