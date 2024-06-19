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Satılmayan kurbanlıkları ESK alacak

Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları satın alacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Satılmayan kurbanlıkları ESK alacak

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Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları satın alacak. Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ESK, söz konusu alımı, nakliye, bakım ve besleme giderleri dikkate alınarak belirlenen kurbanlık hayvanların alım tarifesi üzerinden karkas et olarak gerçekleştirecek. Hayvanlarını satmak isteyen üreticiler, 20-28 Haziran tarihlerinde, en yakın ESK kombina müdürlüklerine başvurabilecek.

Başvurularda hayvan kimlik belgeleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi yeterli olacak. İlgili kombina müdürlüğünce TÜRKVET sisteminde gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanlar, ESK'nın hayvan alım kriterleri ve uygulama esasları talimatları doğrultusunda, karkas et olarak satın alınacak. Üreticilere ödemeleri en geç 3 iş günü içinde yapılacak.

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