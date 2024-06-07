Yeni yatırımlarla büyümeye devam

Alarko Holding 70'inci yılını 7 faaliyet kolunda 41 iştiraki, yeni yatırımları, yeni hedefleri ve yeni logosu ile kutluyor. 2028'de 4 milyar dolarlık net varlık değerine ulaşan ve uluslararası bir portföy şirketi olmayı hedefleyen Alarko, yeni stratejisi kapsamında yapacağı ilave yatırımlarla büyüme hedeflerinin yüzde 50'sini mevcut sektörlerden, yüzde 40'ını yeni iş kollarından, yüzde 10'unu ise yüksek potansiyeli olan girişimleri destekleyen yatırım grubundan elde etmeyi planlıyor. Alarko Şirketler Topluluğu CEO'su Ümit Nuri Yıldız, geleceğe odaklandıklarını belirterek, "70'inci yılımızı turizmden enerjiye, sanayiden tarıma, altyapı projelerinden havacılığa, kalkınmanın kilit sektörlerinde büyük yatırımlarımız, farklı coğrafyalarda güçlü varlığımız ve 7 bine yakın çalışanımızla Cumhuriyetimizin sembol kurumlarından biri olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

İLK 3 HEDEFİ

Tarım, havacılık ve enerji depolama sistemlerini stratejik sektörler arasına dahil ettiklerini belirten Yıldız, "Türkiye'de en büyük modern seraya sahip şirketiz. Ülkemizde ve Kazakistan'da yapacağımız yeni yatırımlarla 2028'e kadar 10 bin dönüm sera büyüklüğüne ulaşarak bu alanda dünyada ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz" dedi. Yıldız, Gotion Grup ile bir ortaklık anlaşması yaptıklarını, Türkiye'de enerji depolama sistemleri montaj fabrikası ile lityum iyon prizmatik pil üretim fabrikası kuracaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Havacılık alanında İngiltere'de bir mühendislik şirketiyle iş birliği kurduk. Geniş büyük gövdeli yolcu uçaklarını kargo uçağına dönüştürerek ekonomiye yeniden kazandıracağız."

YENİLENEBİLİR HAMLESİ

Enerji sektöründe rüzgar ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanında ilave yatırımlar yapacaklarını söyleyen Yıldız, şunları kaydetti: "Turizm ise ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında kritik bir öneme sahip. Kendi kategorisinde uluslararası bir başarı öyküsü haline gelmiş Hillside markamızla sektörde örnek teşkil ediyoruz. Yakın zamanda bu başarılı hizmet modelimizi Bodrum Gündoğan'a taşıyoruz. Yurt dışında planladığımız yeni yatırım da dahil olmak üzere Hillside markamızı 2030'a kadar en az 5-6 otelden oluşan bir zincir haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz."

Gelişme potansiyeline sahip şirketlerle başlangıç aşamasındaki girişimlere yatırım yaparak etki alanını genişletmeyi hedefleyen grup, bu kapsamda yaklaşık 42.5 milyon dolarlık kaynak yönetiyor.