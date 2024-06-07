Yapay zeka masada

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI), Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen konuşmacılar ve katılımcıları 7. kez Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde bir araya getiriyor. Türkiye yapay zeka ekosisteminde yer alan girişimlerle yatırımcıları ve sektör profesyonellerini buluşturacak olan zirvenin ilk günü fiziksel olarak 31 Ekim'de İstanbul'da, ikinci günü ise 1 Kasım'da online olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğin ilk gününde etkileşim ve iş birliği fırsatı olacak. İkinci gün online olarak gerçekleştirilecek zirvede ise başarılı yapay zeka girişimcileri, akademisyenler ve küresel teknoloji şirketleri konuşmacı olarak yer alacak.

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