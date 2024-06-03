En ’baba’ kazanç

Çok sayıda özel güne ev sahipliği yapacak Haziran ayı e-ticarette rekor beklentisi getirdi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, "2023-2024 eğitimöğretim yılının sona ermesi, okullardaki mezuniyet törenleri, Kurban Bayramı, Babalar Günü, yaz tatili ve düğünlerin başlaması dolayısıyla bu ay e-ticaret sektöründe 250 milyar liralık rekor ciro bekliyoruz. Sektörün geçen seneki aylık ortalaması 150 milyar lira" dedi.

TEK TIKLA KURBANLIK

Çevikoğlu, özellikle ebeveynlerin karne heyecanı yaşayan çocukları için tablet, cep telefonu, oyun konsolları gibi elektronik eşyaların yanı sıra bisiklet, kaykay gibi ürünlere yoğun talep gösterdiklerini dile getirdi. Bayramlık kıyafetlerin satışlarında artış görüldüğünü vurgulayan Çevikoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak, kıyma makinesi, et kancası, et döveceği gibi ekipmanlar ile derin dondurucu satışlarının arttığı bilgisini verdi. Çevikoğlu, "Kurban alımlarında da e-ticaret sektörü tercih edilmeye başladı" ifadesini kullandı.

TATİL HARCAMASI DA VAR

Çevikoğlu, bayram tatili dolayısıyla insanların yoğun olarak şehir dışına çıkacağına dikkati çekerek, bu nedenle internet üzerinden mayo, güneş kremi, havlu, tatil paketinin de tercih edildiğini bildirdi. Babalar Günü'nün de kutlanacağı bu ayda, cüzdan, telefon, akıllı saat gibi ürünlerin hediye olarak alındığını söyleyen Çevikoğlu, özel ürünlerin de satışa sunulduğunu kaydetti.

KİRALIK PİYASASI DA HAREKETLENECEK

Hakan Çevikoğlu, okulların tatile gireceği dönem mezuniyet törenleri ile düğünlerin de artacağını, bu tür etkinliklerin e-ticarete artış olarak yansıdığını anlattı. Özellikle abiye kıyafetler, süs eşyaları, kına ve düğün malzemelerinin satışı ile kiralanmasında büyük yoğunluk beklediklerini dile getiren Çevikoğlu, indirim kampanyalarının da bu süreçte artacağını söyledi.