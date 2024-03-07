Meclis’teki emekli yasası ne içeriyor? Refah payı sürecek mi? Emekliye 7 destek geliyor

Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak yeni yasal düzenlemeler için gün sayılıyor. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlıklar başta belediyeler ve bankalar olmak üzere yapacakları protokollerle destekleri hayata geçirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılının emekliler yılı ilan edildiğini açıklamasından sonra hükümet de düğmeye bastı.