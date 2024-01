Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: 2 bin 392 engelliye kamuda iş imkanı

YUMAKLI: YAPAY ET GÜNDEMDE YOK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ün ilk Ulusal Gıda Kodeks Komisyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yapay et konusuna ilişkin "Yapay et kesinlikle gündemimizde yok. yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Yakın zamanda gıda katkı maddelerinde yapılan değişikliklere değinen Yumaklı, "Peynir helvası, saray helvası, çekme helva, tahin helvası, yaz helvası gibi yöresel ürünlerde renklendiriciyi yasakladık. Baklava, kaymak gibi ürünlerde tüm katkı maddelerinin kullanımını yasakladık" dedi. Yumaklı, geçtiğimiz yıl nar ekşisi sosu ve nar aromalı sosa yapılan yasaklamanın bir benzerinin daha hayata geçirileceğini, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yasaklanacağını duyurdu.



BİZİM TOPTAN G2M'İ BÜNYESİNE KATTI

Bizim Toptan, bağlı bulunduğu Yıldız Holding'in ev dışı tüketim sektöründeki şirketi g2m ile güçlerini birleştirdi. Bizim Toptan, Türkiye genelinde dağıtım ve lojistik faaliyetleri yürüten g2m'yi bünyesine kattı.

Yıldız Holding'in yüzde 90'ına sahip olduğu g2m hisselerinin tamamını hisse karşılığında devralan Bizim Toptan, bu işlem ile ödenmiş sermayesini 60 milyon liradan 80 milyon 476 bin 74 liraya yükseltti. Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı "Çok kanallı satış ağımıza g2m'nin depo, dağıtım ve profesyonel EDT tecrübesi de eklendi" dedi.

METAL İŞÇİLERİNE ZAMDA ANLAŞMA SAĞLANMADI

Metal iş kolunda devam eden grup toplu iş sözleşmesinde sonuç alınamadı. İşçi sendikası Türk Metal grev kararı aldığını açıkladı. Sendika, Mercedes Benz Türk, Ford Otosan, Bosch, Arçelik, Renault, Tofaş, Türk Traktör, MAN Türkiye gibi sanayi devi şirketlerde örgütlü bulunuyor. Grev kararı yaklaşık 140 bin işçiyi kapsıyor. İşverenin 29 Aralık'ta teklifini yüzde 50'ye, 5 Ocak'ta yüzde 60'a çıkardığı ancak bu tekliflerin sendika tarafından kabul edilmediği bildirildi.