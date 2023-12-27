Müjde saat 19.30’da verildi! 2024 Asgari ücret için net rakam çıktı çıkacak! 8.2 milyon bu gelişmeye kulak kesildi!

Atalay, "Bugüne kadar asgari ücretle ilgili hiçbir açıklama çıkmadı. Bazı yerler birtakım rakamlar açıkladı, biz hiçbir şey söylemedik. Şimdi biz oraya gideceğiz. Bize söylenen rakam kafamıza uyarsa biz de istediğimiz rakamı söyleriz. Zannediyorum şu an AK Parti Genel Merkezi'ne gidiyoruz. Otururuz rakamları söyleriz, kanaatimizi söyleriz, dediğimiz yerde dururuz. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur. Rakamı onlar ilk önce bize sunsunlar, ondan sonra biz açıklayacağız. Bakan bey de bize rakam sormadı. Cumhurbaşkanımız sorsun, ilk önce işveren ile hükümet söylesin, ondan sonra da biz anlatırız" ifadelerini kullandı.