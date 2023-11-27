Maaşlara enflasyon ayarı: Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi!

Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 zamma eklenecek enflasyon farkı da bu tahmine göre yüzde 31.69'u bulacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayı zam oranı yüzde 51.44'e ulaşacak.

4 AYDA % 40'I AŞTI

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Buna göre 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 29.41, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 40.4 zam oluştu. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı.

Zam oranı son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta belli olacak. Emeklilere bu zamma ilaveten bir iyileştirme de beklenirken, burada refah payı ve taban aylık artışı üzerinde duruluyor.

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