Maaşlara enflasyon ayarı: Memurların, emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi!

Yılın sonuna yaklaşılırken, Ocak zamları merakla bekleniyor. Memurların ve emeklilerin zam oranında bu yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu artış için ipuçları da geliyor.
Yılın sonuna yaklaşılırken, Ocak zamları merakla bekleniyor. Memurların ve emeklilerin zam oranında bu yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu artış için ipuçları da geliyor.
Finansal Kurumlar Birliği'nin ilkini açıkladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67.19 olduğu tespit edildi. Bu beklenti, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 39.59 olarak gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.
Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 zamma eklenecek enflasyon farkı da bu tahmine göre yüzde 31.69'u bulacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayı zam oranı yüzde 51.44'e ulaşacak.
4 AYDA % 40'I AŞTI
Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Buna göre 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 29.41, memurlar ve memur emeklileri için yüzde 40.4 zam oluştu. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı.
Zam oranı son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta belli olacak. Emeklilere bu zamma ilaveten bir iyileştirme de beklenirken, burada refah payı ve taban aylık artışı üzerinde duruluyor.
Çığıl ÖN YENER