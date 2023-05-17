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    Tarihi reformlara vatandaş desteği: İşte vatandaşın geleceğine dokunan bazı adımlar

    Sosyal güvenlik politikaları ve çalışma hayatında sayısız tarihi adım atıldı. Vatandaş oyunu doğrudan yaşamına dokunan kararlardan yana kullandı...

    Hazal Ateş
    Takvim
    Tarihi reformlara vatandaş desteği

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiği günden bu yana bütün vatandaşları kapsayan sosyal güvenlik politikaları ve çalışma hayatındaki reform adımlarıyla seçmenin tercihi oldu. Başkan Erdoğan ve AK Parti, seçimlerden galip çıkarken, vatandaş bu seçimde de oyunu doğrudan yaşamına dokunan kararlardan yana kullandı. Vatandaşın geleceğine dokunan bazı adımlar şöyle:



    MEMUR İÇİN EN KÖKLÜ DÜZENLEME
    3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girdi. Atılan bu adımla 6 milyon memur ve memur emeklisinin hem maaşı hem ikramiyesi arttı. Birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik de yasal düzenleme yapılacak.



    EYT YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
    8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlar için yaş koşulu kaldırıldı. Toplamda 4.8 milyon kişiye emeklilik yolu açıldı.



    EMEKLİYE EN AZ 7.500 TL
    15.6 milyon emeklinin gelirini artıracak adımlar atıldı. Son olarak en düşük aylık 7 bin 500, bayram ikramiyesi 2 bin lira yapıldı.



        ASGARİ ÜCRETE BÜYÜK ZAM
        AK Parti iktidara geldiğinde 184 lira olan asgari ücret yılbaşında net 8 bin 506 lira oldu. Temmuz'da ara zamla 500 doları geçecek.



        İŞÇİNİN, MEMURUN YÜZÜ GÜLDÜ
        700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldı, taban ücret 15 bin liraya yükseltildi. En düşük ücrette 107'ye yakın artış oldu. Yılın başında da memur ve emeklilere refah payı ile birlikte yüzde 30 zam yapıldı.

        85 MİLYONA BARIŞ ELİ
        Milyonlarca vatandaşın devlete olan borçlarında tarihin en kapsamlı yapılandırma paketi hazırlandı. Vatandaşın 2 bin liranın altındaki borçları silinirken, öğrenim kredisi olan 4 milyona yakın kişinin borçlarının faizleri silindi, hacizler kalktı, icra takipleri durduruldu.

            GENÇLERE İŞ KAPISI
            Hem kamu hem de özel sektörde milyonlarca gence iş kapısı açıldı. Gelecek 5 yıllık dönemde 6 milyon gence iş sözü verildi.



            DAR VE ORTA GELİRLİYE KONUT
            Orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için Yeni Evim kampanyası devreye alındı. Sıfır ev almak isteyenler için 15 yıl vade, 5 milyon liraya kadar kredi veriliyor.

            EYT SORUNU ÇÖZÜLDÜ
            -6 milyon memur ve emekliye 3600 ek gösterge verildi.

            -4.8 milyon EYT'liye emeklilik kapısı açıldı.

            -1 milyon taşeron işçi kadroya alındı.

            -7.4 milyon asgari ücretliye tarihi zam yapıldı.

            -700 bin kamu işçisi yüzde 45 zam aldı.

            -20 milyon vatandaşa elektrik, doğalgaz desteği sağlandı.

            -65 yaş, engelli aylığı, evde bakım destekleri üst seviye çıkarıldı.

            -Hem kamu hem özel sektörde milyonlarca gence iş kapısı açıldı.

            -Devlete olan 2 bin lira altı tüm borçlar silindi.

            -Vatandaşın 400 milyarlık borcuna yapılandırma fırsatı sunuldu.

            -4 milyonun öğrenim kredisi borcunun faizi silindi.

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            Haberler Ekonomi Tarihi reformlara vatandaş desteği: İşte vatandaşın geleceğine dokunan bazı adımlar
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