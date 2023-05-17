Tarihi reformlara vatandaş desteği: İşte vatandaşın geleceğine dokunan bazı adımlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiği günden bu yana bütün vatandaşları kapsayan sosyal güvenlik politikaları ve çalışma hayatındaki reform adımlarıyla seçmenin tercihi oldu. Başkan Erdoğan ve AK Parti, seçimlerden galip çıkarken, vatandaş bu seçimde de oyunu doğrudan yaşamına dokunan kararlardan yana kullandı. Vatandaşın geleceğine dokunan bazı adımlar şöyle:





MEMUR İÇİN EN KÖKLÜ DÜZENLEME

3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girdi. Atılan bu adımla 6 milyon memur ve memur emeklisinin hem maaşı hem ikramiyesi arttı. Birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik de yasal düzenleme yapılacak.