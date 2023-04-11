Kendi işini kuran genç girişimciye çifte destek





HER YIL ARTACAK

3 yıllık vergi istisnasından ilk kez gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası girişimciler yararlanıyor. İşyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyordu. Kazanç istisna tutarı güncellendi, bunun her yıl yeniden değerleme oranında artan ikinci dilim tutarına göre artırılarak uygulanması sağlandı. Bu çerçevede söz konusu istisna tutarı bu yıl için 150 bin lira olarak uygulanacak. Gençlerin bu yıl elde edecekleri 150 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak. 2022 yılında 75 bin lira kazancı nedeniyle 13 bin 750 lira daha az vergi veren genç girişimci, bu yıl elde edeceği 150 bin lira kazancı için 26 bin 500 lira vergiyi ödemeyecek. İstisna sınırı ve vergi avantajı yıldan yıla artacak.