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    Kendi işini kuran genç girişimciye çifte destek

    Kendi işini kuran genç girişimcilere 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşvik i imkanı var. Bu yıl 150 bin liranın altındaki kazançlar için istisna uygulanırken, bu sayede 26 bin 500 liralık tutar gençlerin cebinde kalacak. Gençlerin prim kazancı da 41 bin 433 lirayı bulacak.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Girişimciye çifte destek

    Kendi işini kuran genç girişimcilere destek kapıları açılırken, bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları öne çıkıyor. 3 yıl vergi, 1 yıl da prim teşviki sağlanıyor.



    HER YIL ARTACAK
    3 yıllık vergi istisnasından ilk kez gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası girişimciler yararlanıyor. İşyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyordu. Kazanç istisna tutarı güncellendi, bunun her yıl yeniden değerleme oranında artan ikinci dilim tutarına göre artırılarak uygulanması sağlandı. Bu çerçevede söz konusu istisna tutarı bu yıl için 150 bin lira olarak uygulanacak. Gençlerin bu yıl elde edecekleri 150 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak. 2022 yılında 75 bin lira kazancı nedeniyle 13 bin 750 lira daha az vergi veren genç girişimci, bu yıl elde edeceği 150 bin lira kazancı için 26 bin 500 lira vergiyi ödemeyecek. İstisna sınırı ve vergi avantajı yıldan yıla artacak.

    ÖDEME CEPTE KALACAK
    Prim teşvikinden de ilk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ- Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençler faydalanıyor. Ayrıca genç girişimci kazanç istisnasından faydalanmak, kendi işinde bilfiil çalışmak veya işin girişimcinin
    kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi de gerekiyor. Bu kişilerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Gençlerin prim için ödeyecekleri para ceplerinde kalıyor. Bu yıl işyeri kuran da mevcut asgari ücret üzerinden aylık 3 bin 452 lira 76 kuruş, yıllık 41 bin 433 lira destekten yararlanacak. Yani primler devlet tarafından yatırılırken, 41 bin 433 liralık tutar gençlerin cebinde kalacak.



        VERGİ DESTEĞİ İÇİN ŞARTLAR
        3 yıllık vergi teşviki için şu şartlar aranıyor:

        -İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

        -Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

        -Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması,

        -Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

        -Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

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        Haberler Ekonomi Kendi işini kuran genç girişimciye çifte destek
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