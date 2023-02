Çarşı seferberliği! 400 bin esnaf kepenk açacak

ÖĞRENCİLERE ÖZEL KURS

Milli Eğitim Bakanlığı, depremlerden etkilenen illerde 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için 510 noktada Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıyor. DYK'lerde, EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapacak. 71 ildeki ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek olacak. DYK noktalarının konum bilgilerine "dhgm. meb.gov.tr/dyk" adresinden ulaşılabilecek.



FAHİŞ FİYATA HAPİS CEZASI

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenecek maddeyle, deprem ve salgın dönemlerinde ürünlerin, kiraların fiyatlarında fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Bakanlık, deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yeni yasal düzenlme için teknik çalışma başlattı. Çalışmaları devam eden düzenlemeye göre, TCK'ya yeni bir madde eklenerek, deprem ve salgın dönemlerinde fırsatçılık yapanlara hapis cezası verilecek. Depremler sonrasında kiraların yanı sıra nakliye ve taşınma ücretlerini artıranlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Tasarının ilerleyen günlerde TBMM'nin gündemine gelmesi bekleniyor.



ZARARI DAHA DETAYLI GÖREBİLİYORUZ

Büyük yıkıma yol açan felakette, yaraların sarılması için ülkenin her yerinden bölgeye yardım yağıyor. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "Sigorta sektörü yaşanabilecek afet durumlarına yönelik ortaya çıkacak zararın ve kaybın ne kadar olabileceğini, diğer sektörlere göre çok daha detaylı öngörebiliyor. İşimiz her ne kadar riskleri analiz etmek ve meydana gelebilecek zararları önlemek için bir güvence sağlamak olsa da deprem gerçeğinin travmalarını sarmak oldukça zor. Sigortacılık, rakamlardan ibaret gibi görülebilir ama bir anlamda da zor anlardaki yardımlaşmadır. Bu zor zamanlarda Ray Sigorta ekibi olarak ihtiyacı olanın anında yanında yer almak, zor günlerinde yaraları hızlı şekilde sarmak ve yaslanılacak omuz olmak için buradayız" dedi. Depremler yaşandıktan sonra vatandaşlarımızın nezdinde sigorta bilincinin tetikleNdiğini ifade eden Koray Erdoğan, şöyle konuştu: "Toplamda 10 ilimizi etkileyen deprem gerçeği, maalesef meydana geldiğinde gündemimizde yer alıyor. Hâlbuki deprem ve diğer tüm doğal afetler herkesin gündeminde ilk sıralarda yer almalı. DASK verilerine bakıldığında depremin gerçekleştiği 10 ilin ortalama sigortalılık oranının yüzde 48.5 olduğunu ve Türkiye genelindeki yüzde 55.6'lık sigortalılık oranının altında kaldığını görüyoruz. Zorunlu Deprem Sigortası'na olan talep, her depremin ardından ciddi anlamda yükseliyor ama Zorunlu Deprem Sigortası'nın sadece adı zorunlu; poliçe olmadığında veya yenilenmediğinde herhangi bir yaptırım yok. Tapu, elektrik, doğalgaz vb. kayıtlarda poliçenin sorgulanması nedeni ile poliçe yaptırılıyor ancak devamlılığı sağlanmıyor."

