Faturalar devletten! Destek 205 milyar TL | Ekonomi haberleri

HAZIR GİYİMDEN 20 MİLYAR DOLAR

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın 11 ayında 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım dönemi ihracatına imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 268 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 175 milyon dolarla İspanya ve 131 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.



KKM 1 YIL UZADI

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar açılabilecek.



4 GEMİ GÖREV BAŞINDA

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemilerinin Karadeniz'de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin ise Akdeniz'de aynı anda görev başında olduğunu bildirdi. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı. Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor. Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor."



BİP'TE İSTİKAMET PAKİSTAN OLDU

Turkcell ve VEON Group şirketi olan Pakistan operatörü Jazz, iletişim ve yaşam platformu BiP'i Pakistan'da yaygınlaştırmak için iş birliği yaptı. İş birliği anlaşması Jazz'in Dijitalden Sorumlu Başkanı Aamer Ejaz ve BiP Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Yüksektepe arasında İslamabad'da imzalandı. Jazz ile BiP'in taraflar olarak yer aldığı anlaşma çerçevesinde Jazz, Pakistanlı kullanıcılara BiP'in hızlı ve güvenli mesajlaşma, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşme, gizli mesaj, anında çeviri hizmeti ve kullanım kolaylığı gibi bir çok faydasını takdim edecek. 192 ülkede aktif olarak kullanılan BiP, yaklaşık 99 milyon indirmeye ulaştı.







İŞSİZE AYDA 7 BİN 647 TL

Milyonlarca çalışanın gözünün çevrildiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapacak. Görüşmelerde en kritik nitelikteki üçüncü toplantıda taraflarca telaffuz edilecek. Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'inini aşamıyor. Yeni asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda en düşük işsizlik maaşı 2 bin 759 lira, en yüksek de 7 bin 137 liraya çıkacak. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda da en düşük işsizlik maaşı 2 bin 957 lira, en yüksek de 7 bin 647 lira olacak. İşsizlik ödeneği bağlanırken işverenin SGK'ya bildirdiği işten çıkış koduna bakılıyor. İŞKUR, 49 farklı işten çıkış kodundan uygun olanlara işsizlik ödeneği bağlıyor.