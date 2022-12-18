Faturalar devletten! Destek 205 milyar TL | Ekonomi haberleri

Avrupa'nın kara kışı yaşadığı ve hükümetlerinin vatandaşlarını çaresiz bıraktığı bu dönemde, Türkiye konutlarda ve işletmelerde uyguladığı enerji desteği ile hem kesintisiz enerji sundu, hem de 205 milyar liralık sübvansiyonda bulundu. Konutlarda yüzde 75, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ise yüzde 60'lık enerji desteği veren hükümet, 175 milyar lirası konutlara, 30 milyar lirası ise KOBİ'lere olmak üzere toplamda 205 milyar liralık enerji alacağından feragat etti.
MALİYETİN ALTINDA SATIŞ YAPILIYOR
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda önceki gün BOTAŞ'ın devlete olan borçlarının silinmesini de öngören maddenin içerisinde yer aldığı düzenlemenin görüşmeleri gerçekleştirildi. Düzenleme üzerinde konuşan BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Yaylacı, konutlara ve KOBİ'lere doğalgazı maliyetin altında sattıklarını ifade ederek, "Burada sübvanse oranımız konutlarda yüzde 75 civarında, KOBİ'lerde ise bu aşağı yukarı yüzde 60'lar civarında. Bizim KOBİ ve evsel abonelere yapmış olduğumuz destek miktarı konut aboneliğinde 175 milyar lira civarında olacak. Bu, aralık ayı tüketimine bağlı olarak değişecek ama yaklaşık hesabımız 175 milyar lira. KOBİ'lerde ise bu aşağı yukarı 30 milyar lira. Topladığımız zaman 205 milyar liralık bir sübvansiyonda bulunuyoruz" dedi.
VATANDAŞIN BORCUNU SIRTLANDI
Konutları ve KOBİ'leri desteklerken doğalgaz ithal ettikleri süreç boyunca yüzde 18 vergi ödemek zorunda olduklarını kaydeden Yaylacı, "Burada vergiden dolayı biriken 119 milyar liralık bir borcumuz var. Yapılan bu kanun şunu söylüyor: 'Sizin bu 119 milyar liralık vergi borcunuzu alacağınız 205 milyar liralık görevlendirmeden mahsup edeceğiz.' Yani Ticaret Bakanlığı ile karşılıklı mahsuplaşma olacak" dedi. (Barış ŞİMŞEK)
DÜNYADA KRİZ KORKUSU
Pandemi sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyon bütün dünyanın sorunu olmaya devam ediyor. Türkiye faizleri düşürerek yatırım, üretim ihracat ve cari fazla modeliyle sorunla mücadele ederken dünya merkez bankaları faiz artırmaya devam ediyor. yüksek faizler durgunluğa yol açarken işsizliği de yükseltiyor. 'Kriz kahini' olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini, korkunç bir senaryo yazdı. 2023 yılından itibaren ABD ve Avrupa'da negatif arz şokları nedeniyle enflasyonun düşmeyeceğini söyledi. 1970'li yıllar ve Küresel Finansal Kriz karışımı bir döneme girileceğini belirten Roubini, "Maalesef zor bir dönem başladı. Büyük küresel finans kurumları çökecek. Birçok ekonomide resesyon ve finans piyasalarında şoklar göreceğiz. Avrupa'da bunun etkileri daha da artacak" dedi.
AVRUPA FAİZE SARILDI
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyonun hala çok yüksek olması ve (ilerleyen süreçte) yukarıda kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle faiz oranlarını önemli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umuyoruz" dedi. Ancak bu açıklama birçok AB üyesi ülkede tepkiyle karşılandı. Özellikle Alman ekonomistler, merkaz bankasının faiz arttırmasının günümüz krizlerinde etkisiz kaldığını söyledi. Hatta faiz arttırımı nedeniyle resesyonun çok daha şiddetli olacağına dikkat çektiler.
HAZIR GİYİMDEN 20 MİLYAR DOLAR
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın 11 ayında 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım dönemi ihracatına imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 268 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 175 milyon dolarla İspanya ve 131 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.
KKM 1 YIL UZADI
"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar açılabilecek.
4 GEMİ GÖREV BAŞINDA
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemilerinin Karadeniz'de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin ise Akdeniz'de aynı anda görev başında olduğunu bildirdi. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı. Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor. Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor."
BİP'TE İSTİKAMET PAKİSTAN OLDU
Turkcell ve VEON Group şirketi olan Pakistan operatörü Jazz, iletişim ve yaşam platformu BiP'i Pakistan'da yaygınlaştırmak için iş birliği yaptı. İş birliği anlaşması Jazz'in Dijitalden Sorumlu Başkanı Aamer Ejaz ve BiP Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Yüksektepe arasında İslamabad'da imzalandı. Jazz ile BiP'in taraflar olarak yer aldığı anlaşma çerçevesinde Jazz, Pakistanlı kullanıcılara BiP'in hızlı ve güvenli mesajlaşma, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşme, gizli mesaj, anında çeviri hizmeti ve kullanım kolaylığı gibi bir çok faydasını takdim edecek. 192 ülkede aktif olarak kullanılan BiP, yaklaşık 99 milyon indirmeye ulaştı.
İŞSİZE AYDA 7 BİN 647 TL
Milyonlarca çalışanın gözünün çevrildiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapacak. Görüşmelerde en kritik nitelikteki üçüncü toplantıda taraflarca telaffuz edilecek. Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'inini aşamıyor. Yeni asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda en düşük işsizlik maaşı 2 bin 759 lira, en yüksek de 7 bin 137 liraya çıkacak. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda da en düşük işsizlik maaşı 2 bin 957 lira, en yüksek de 7 bin 647 lira olacak. İşsizlik ödeneği bağlanırken işverenin SGK'ya bildirdiği işten çıkış koduna bakılıyor. İŞKUR, 49 farklı işten çıkış kodundan uygun olanlara işsizlik ödeneği bağlıyor.