Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan kişiye Yargıtay'dan emsal karar

Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini öne sürdü. Davalı iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, resmi tatil günlerinde bir saat dahi yapılan çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "İş Kanunu'nun 47. maddesine göre resmi tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır. Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiye alır."
KIŞIN DA GELİYO'RUS'
Kış sezonu için şimdiden kolları sıvayan Türk turizm sektörü çalışmalarını hızlandırdı. Savaş nedeniyle Avrupa'nın kapılarını kapattığı Ruslar, rotasını Türkiye'ye kırdı. Turizm sektörü, 1 Kasım 2021-1 Nisan 2023 tarihleri arasında 1 milyon Rus turist getirecek. Rusya'nın önde gelen dev Türk tur operatörleri olan Anex, Pegas ve Coral ile koltuk anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşmanın kapsamı genişletilerek kış sezonu da eklendi. 1 milyon Rus turistin 700-800 binin tatil için ülkemizi tercih edeceğini anlatan turizmciler, Rus spor kulüplerinin de kamplar için şimdiden rezervasyon yapmaya başladığını aktardı. 1 milyon Rus turisti hedefi kapsamında en büyük operasyon Antalya'ya planlanıyor. Bu kapsamda 500 bin Rus turistin Antalya'ya getirilmesi hedefleniyor. Antalya'nın ardından en büyük operasyonun yapılacağı illerden biri İstanbul olacak. Türk tur operatörleri, Avrupa'ya kayak için giden Rusların da bu yıl rotasını Türkiye'ye çevireceklerini söyledi. İstanbul'a gelen Rusların Kayseri Erciyes, Bursa Uludağ, Erzurum Palandöken gibi Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerine gideceğini anlatan operatörler, kayak merkezlerine de talebin yüksek olduğunu belirtiyor.
Betül ALAKENT
OKUL ZİLİ ZAMLI ÇALIYOR
Okulların açılmasına az bir zaman kala velileri de alışveriş telaşı sardı. Başta kırtasiye ve kıyafet masrafı olmak üzere birçok üründe fiyatlar artmış durumda. Bu yıl 1. sınıfa başlayacak bir öğrencinin ilk kırtasiye masrafı 2.000 TL'ye çıkıyor. Kırtasiyeciler geçen yıl ile bu yılki fiyatlar arasında en az üç kat fark olduğunu belirterek, "A kalite değil normal standart kalem düzine olarak 15 lirayken bugün 50 lira oldu. 3 liralık silgi 10 lira oldu. Açacak da aynı şekilde silgi gibi 3 lirayken 10 lira oldu. 12 liralık defter 25 lira oldu. Su matarası 10 lirayken 30 lira civarına geldi. Beslenme çantaları 20 liradan 60 liraya yükseldi. Cüzi rakamda olan 60 liralık okul çantamız 150 lira oldu. 7 liralık kuru boya seti 25 lira oldu. Pastel boyalar 10 liradan 30 liraya çıktı. Sayı çubuğu 5 liradan 15 liraya yükseldi" dediler.
ÖZELDE FİYAT UÇUYOR
Özel okullarda ise bu ürünleri okullar velilere zorla satıyor. Bu durumda kırtasiye masrafları 2 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor. Kıyafet ve yemek masrafı da eklenince okul fiyatıyla birlikte bir öğrencinin masrafı 150 bin liraya yaklaşıyor.