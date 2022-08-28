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    Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan kişiye Yargıtay'dan emsal karar

    Yargıtay, emsal olacak bir karar verdi: “İşçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır.” İşte sizler için derlediğimiz 28 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Resmi tatile tam yevmiye

    Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini öne sürdü. Davalı iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, resmi tatil günlerinde bir saat dahi yapılan çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "İş Kanunu'nun 47. maddesine göre resmi tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır. Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiye alır."



    KIŞIN DA GELİYO'RUS'
    Kış sezonu için şimdiden kolları sıvayan Türk turizm sektörü çalışmalarını hızlandırdı. Savaş nedeniyle Avrupa'nın kapılarını kapattığı Ruslar, rotasını Türkiye'ye kırdı. Turizm sektörü, 1 Kasım 2021-1 Nisan 2023 tarihleri arasında 1 milyon Rus turist getirecek. Rusya'nın önde gelen dev Türk tur operatörleri olan Anex, Pegas ve Coral ile koltuk anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşmanın kapsamı genişletilerek kış sezonu da eklendi. 1 milyon Rus turistin 700-800 binin tatil için ülkemizi tercih edeceğini anlatan turizmciler, Rus spor kulüplerinin de kamplar için şimdiden rezervasyon yapmaya başladığını aktardı. 1 milyon Rus turisti hedefi kapsamında en büyük operasyon Antalya'ya planlanıyor. Bu kapsamda 500 bin Rus turistin Antalya'ya getirilmesi hedefleniyor. Antalya'nın ardından en büyük operasyonun yapılacağı illerden biri İstanbul olacak. Türk tur operatörleri, Avrupa'ya kayak için giden Rusların da bu yıl rotasını Türkiye'ye çevireceklerini söyledi. İstanbul'a gelen Rusların Kayseri Erciyes, Bursa Uludağ, Erzurum Palandöken gibi Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerine gideceğini anlatan operatörler, kayak merkezlerine de talebin yüksek olduğunu belirtiyor.
    Betül ALAKENT



    OKUL ZİLİ ZAMLI ÇALIYOR
    Okulların açılmasına az bir zaman kala velileri de alışveriş telaşı sardı. Başta kırtasiye ve kıyafet masrafı olmak üzere birçok üründe fiyatlar artmış durumda. Bu yıl 1. sınıfa başlayacak bir öğrencinin ilk kırtasiye masrafı 2.000 TL'ye çıkıyor. Kırtasiyeciler geçen yıl ile bu yılki fiyatlar arasında en az üç kat fark olduğunu belirterek, "A kalite değil normal standart kalem düzine olarak 15 lirayken bugün 50 lira oldu. 3 liralık silgi 10 lira oldu. Açacak da aynı şekilde silgi gibi 3 lirayken 10 lira oldu. 12 liralık defter 25 lira oldu. Su matarası 10 lirayken 30 lira civarına geldi. Beslenme çantaları 20 liradan 60 liraya yükseldi. Cüzi rakamda olan 60 liralık okul çantamız 150 lira oldu. 7 liralık kuru boya seti 25 lira oldu. Pastel boyalar 10 liradan 30 liraya çıktı. Sayı çubuğu 5 liradan 15 liraya yükseldi" dediler.

    ÖZELDE FİYAT UÇUYOR
    Özel okullarda ise bu ürünleri okullar velilere zorla satıyor. Bu durumda kırtasiye masrafları 2 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor. Kıyafet ve yemek masrafı da eklenince okul fiyatıyla birlikte bir öğrencinin masrafı 150 bin liraya yaklaşıyor.



        SAĞLIKÇIYA EK ÖDEME
        Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında ücret dengesizliği olmayacak. Bu kapsamdaki bütün uzmanların ek ödemelerinin hesaplanmasında ayrım yapılmaksızın aynı katsayı kullanılacak. Kurum hedefleriyle birlikte, birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışanların taban ek ödeme kat sayısı 1'e yükselecek. 112 Acil hizmetlerinde çalışanların taban ek ödeme hesaplamalarında kullanılacak katsayı yüzde 10-40 daha yüksek olacak.



        YEMEK ARTIKLARI MAMA OLACAK
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı da gıda israfını önlemek ve ortaya çıkan lokanta atıklarını kompost gübre ve mamaya dönüştürmek için yeni bir çalışma başlattı. 18 milyon ton gıda atığının dönüştürülmesini öngören proje kapsamında yerli firmalar da mama makinesi üretmek için kolları sıvadı.



        HAVALİMANI METROSU KASIMDA AÇILIYOR
        Dünyanın en büyük üçüncü havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın metro hattının açılışı için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Halkalı metro hattının Kağıthaneİstanbul Havalimanı arası kasım ayında hizmete açılacağının müjdesini verdi.



            İCRALIK BORÇLARA 15 AĞUSTOS SINIRI
            6 milyon dar gelirlinin yargıya taşınan maddi sorunlarını çözmek için hazırlanan paketin yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Düzenleme 15 Ağustos'tan önceki icralık borçları içeriyor. Ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Yasa teklifinin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Toplam 6 milyon vatandaşın 9 milyon dosyasını kapsayacak paketin kapsamına 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar girecek. Borcun silinmesi için başvuruya gerek kalmayacak. Paketin iki ayaklı olacağı daha önce duyurulmuştu. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu borçla arasında icra aşamasına gelmiş telefon, elektrik, su ve doğalgaz borçları da bulunuyor. Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Böylece 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığı'nca başlanırken, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

            ARA ELEMAN BULAMIYORUZ
            Ankara Ticaret Odası, ara eleman sıkıntısına dikkati çekerek, "İşverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş iş gücünü bulabilmesi halinde işsizlik oranı yüzde 5'in altına rahatlıkla inebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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            Haberler Ekonomi Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan kişiye Yargıtay'dan emsal karar
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