Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan kişiye Yargıtay'dan emsal karar





OKUL ZİLİ ZAMLI ÇALIYOR

Okulların açılmasına az bir zaman kala velileri de alışveriş telaşı sardı. Başta kırtasiye ve kıyafet masrafı olmak üzere birçok üründe fiyatlar artmış durumda. Bu yıl 1. sınıfa başlayacak bir öğrencinin ilk kırtasiye masrafı 2.000 TL'ye çıkıyor. Kırtasiyeciler geçen yıl ile bu yılki fiyatlar arasında en az üç kat fark olduğunu belirterek, "A kalite değil normal standart kalem düzine olarak 15 lirayken bugün 50 lira oldu. 3 liralık silgi 10 lira oldu. Açacak da aynı şekilde silgi gibi 3 lirayken 10 lira oldu. 12 liralık defter 25 lira oldu. Su matarası 10 lirayken 30 lira civarına geldi. Beslenme çantaları 20 liradan 60 liraya yükseldi. Cüzi rakamda olan 60 liralık okul çantamız 150 lira oldu. 7 liralık kuru boya seti 25 lira oldu. Pastel boyalar 10 liradan 30 liraya çıktı. Sayı çubuğu 5 liradan 15 liraya yükseldi" dediler.



ÖZELDE FİYAT UÇUYOR

Özel okullarda ise bu ürünleri okullar velilere zorla satıyor. Bu durumda kırtasiye masrafları 2 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor. Kıyafet ve yemek masrafı da eklenince okul fiyatıyla birlikte bir öğrencinin masrafı 150 bin liraya yaklaşıyor.