Ekonomide alınan yeni kararlar ne anlama geliyor? GES uygulaması nasıl işleyecek? Faruk Erdem açıkladı: Daha önce de uygulandı

DAHA ÖNCE DE UYGULANMIŞTI

Gelire Endeksli Senet sistemi aslında 2009 yılında da uygulanmıştı. Burada vatandaş parasını devlete veriyor. Devlette kendi kurumlarının gelirine endeksli olarak size bir kazanç sağlıyor. 2009 yılında TPAO, DHMİ ve DMO gibi kurumlar vardı.

Peki burada kurumlar nasıl seçiliyor? Yani burada geliri düşmeyecek kurumlar seçiliyor. Aslında burada bir gelir garantisi var. Burada devlet asgari bir garanti veriyor. İnsanların paralarını TL'de değerlendirmeleri noktasında alınmış bir karar var. 15 Haziran'da nasıl olacağı açıklanacak. Hangi KİT'lerin endeksli olacağı belirtilecek.

15 Haziranda talep toplanacak. Hangi oranların verileceği belli olacak. Bu ürün sadece gerçek kişilere yönelik bir ürün. Hemen arkasından BDDK'nın kredilerle ilgili kararı geldi. İnsanlar bankalardan para çekere dolara altına yöneliyordu burada vadeyi kısarak piyasayı soğutma amacı güdülüyor. Bunların yanında yeni ürünlerde gelecek."