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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 10:36
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    • 10.06.2022 10:45
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    Ekonomide alınan yeni kararlar ne anlama geliyor? GES uygulaması nasıl işleyecek? Faruk Erdem açıkladı: Daha önce de uygulandı

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirileceğini bildirdi. Yeni sistemin nasıl uygulanacağını A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, "Gelire Endeksli Senet sistemi aslında 2009 yılında da uygulanmıştı. Burada vatandaş parasını devlete veriyor. Devlette kendi kurumlarının gelirine endeksli olarak size bir kazanç sağlıyor. 2009 yılında TPAO, DHMİ ve DMO gibi kurumlar vardı." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    GES uygulaması nasıl işleyecek?

    Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir." ifadesi yer aldı.

    Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'lerin, ülke genelindeki duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edileceği belirtilen açıklamada, senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemelerinin Bakanlığın sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.

    İhraç edilecek senetlerin üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."

    YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK?
    Yeni sistemin nasıl uygulanacağını A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, "Gelire Endeksli Senet sistemi aslında 2009 yılında da uygulanmıştı. Burada vatandaş parasını devlete veriyor. Devlette kendi kurumlarının gelirine endeksli olarak size bir kazanç sağlıyor. 2009 yılında TPAO, DHMİ ve DMO gibi kurumlar vardı." dedi.



    İşte Erdem'in açıklamaları;

    "Dün akşam alınan kararlar bütüncül kararlardı. Sadece Hazine'nin yeni çıkardığı bir ürün değil BDKK ve Merkez Bankası'nın tedbirleri geldi. 21 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kur Korumalı Mevduat sisteminin açıklarken yeni ürünlerinde geleceğini ifade etmişti. O zaman Gelire Endeksli Senet'e dair ipuçları verilmişti.

    Mali disiplinden taviz verilmeyeceğinin altı çizildi. Uygulanan para politikalarının devam edeceği ve enflasyonla mücadelenin süreceği belirtildi. Bunun yanında serbest piyasaya müdahale edilmeyeceğinin mesajı verildi. Büyümeye, istihdama, yatırıma ve üretime dayalı modelin devam edileceği ortaya kondu.

        Dün akşam alınan kararlar önemli. Vatandaşın TL'ye yönelmesi sağlanmaya çalışılıyor. Kur Korumalı Mevduat sisteminin amacı da buydu. Amaç dolarizasyon sorununu ortadan kaldırmak insanların dolara altına yönelmek yerine TL'den kazanmasını sağlamak.

        TÜRK LİRASI DEĞER KAYBEDİYOR DİYE ZİL TAKIP OYNUYORLAR
        Ne zaman piyasayı regüle edecek, ne zaman piyasayı rahatlatacak karar alınsa birileri bunu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu ülkede TL değer kaybediyor diye zil takıp oynayan insanlar var. Alınan kararların etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar çok önemli.

        DAHA ÖNCE DE UYGULANMIŞTI
        Gelire Endeksli Senet sistemi aslında 2009 yılında da uygulanmıştı. Burada vatandaş parasını devlete veriyor. Devlette kendi kurumlarının gelirine endeksli olarak size bir kazanç sağlıyor. 2009 yılında TPAO, DHMİ ve DMO gibi kurumlar vardı.

        Peki burada kurumlar nasıl seçiliyor? Yani burada geliri düşmeyecek kurumlar seçiliyor. Aslında burada bir gelir garantisi var. Burada devlet asgari bir garanti veriyor. İnsanların paralarını TL'de değerlendirmeleri noktasında alınmış bir karar var. 15 Haziran'da nasıl olacağı açıklanacak. Hangi KİT'lerin endeksli olacağı belirtilecek.

        15 Haziranda talep toplanacak. Hangi oranların verileceği belli olacak. Bu ürün sadece gerçek kişilere yönelik bir ürün. Hemen arkasından BDDK'nın kredilerle ilgili kararı geldi. İnsanlar bankalardan para çekere dolara altına yöneliyordu burada vadeyi kısarak piyasayı soğutma amacı güdülüyor. Bunların yanında yeni ürünlerde gelecek."

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