Ekonomide alınan yeni kararlar ne anlama geliyor? GES uygulaması nasıl işleyecek? Faruk Erdem açıkladı: Daha önce de uygulandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir." ifadesi yer aldı.
Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'lerin, ülke genelindeki duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edileceği belirtilen açıklamada, senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemelerinin Bakanlığın sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.
İhraç edilecek senetlerin üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."
YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK?
Yeni sistemin nasıl uygulanacağını A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem, "Gelire Endeksli Senet sistemi aslında 2009 yılında da uygulanmıştı. Burada vatandaş parasını devlete veriyor. Devlette kendi kurumlarının gelirine endeksli olarak size bir kazanç sağlıyor. 2009 yılında TPAO, DHMİ ve DMO gibi kurumlar vardı." dedi.
İşte Erdem'in açıklamaları;
"Dün akşam alınan kararlar bütüncül kararlardı. Sadece Hazine'nin yeni çıkardığı bir ürün değil BDKK ve Merkez Bankası'nın tedbirleri geldi. 21 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kur Korumalı Mevduat sisteminin açıklarken yeni ürünlerinde geleceğini ifade etmişti. O zaman Gelire Endeksli Senet'e dair ipuçları verilmişti.
Mali disiplinden taviz verilmeyeceğinin altı çizildi. Uygulanan para politikalarının devam edeceği ve enflasyonla mücadelenin süreceği belirtildi. Bunun yanında serbest piyasaya müdahale edilmeyeceğinin mesajı verildi. Büyümeye, istihdama, yatırıma ve üretime dayalı modelin devam edileceği ortaya kondu.