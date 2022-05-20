Turizmde kampanya çağrısı yapılarak yerli turist için atağa geçiliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını ve bölgede yaşanan savaşın getirdiği ekonomik zorlukların etkisiyle bu yıl yabancı turist sayısında düşüş ihtimaline karşı iç turizmin hareketlenmesi için kampanyalar düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, "Bunun için turlar, oteller, organizasyonlar yerli turiste daha uygun imkanlar sunmalı" dedi. Turizmde belirlenen hedeflere ulaşmak açısından butik otellerin önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü: "42 milyon turist ve 35 milyar dolar hedefine ulaşmak zor değil. Pandemiden sonra insanların daha sakin yerlerde konaklamaya yönelmesi butik otellerde de artışı beraberinde getirdi. Konaklama vergisi gibi hem açılışta hem hizmet boyunca ödenen vergilerde indirim suretiyle esnafa destek olunmalı."