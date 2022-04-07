Milyonlara ‘sosyal’ koruma! 104 milyarlık dev destek: Yaşlıya, engelliye, kadına, çocuğa, dar gelirliye...





■ Engelli vatandaşların evde bakımı için 13.2 milyar lira destek yapılacak.



■ Evde bakımı sağlanamayan engellilerin özel rehabilitasyon merkezlerinde bakımı için 1.2 milyar, engelli yakınlarına ödenen aylıklar için yaklaşık 6.6 milyar lira aktarılacak. Engelli taşıma giderleri için 1.3 milyar lira katkı sağlanacak.