Milyonlara ‘sosyal’ koruma! 104 milyarlık dev destek: Yaşlıya, engelliye, kadına, çocuğa, dar gelirliye...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal harcamalar için bu yıl ayrılan kaynağın 104.2 milyar lira olduğu belirtildi.
İşte rehberdeki bazı harcamalar:
■ Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi için 23.4 milyar lira aktarılacak.
■ Yaşlıların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için 1.9 milyar lira harcanacak.
■ 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara bağlanan aylık için 9.1 milyar lira aktarılacak.
■ Koruyucu ailelere 295 milyon lira destek sağlanacak.