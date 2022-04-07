Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Milyonlara ‘sosyal’ koruma! 104 milyarlık dev destek: Yaşlıya, engelliye, kadına, çocuğa, dar gelirliye...

    Yaşlılara, engellilere, kadınlara, çocuklara, koruyucu ailelere ve yoksul hanelere bu yıl sonuna kadar 104 milyar lira sosyal harcama yapılacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Hazal Ateş
    Milyonlara ‘sosyal’ koruma

    Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal harcamalar için bu yıl ayrılan kaynağın 104.2 milyar lira olduğu belirtildi.



    İşte rehberdeki bazı harcamalar:

    ■ Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi için 23.4 milyar lira aktarılacak.

    ■ Yaşlıların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için 1.9 milyar lira harcanacak.




    ■ 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara bağlanan aylık için 9.1 milyar lira aktarılacak.

    ■ Koruyucu ailelere 295 milyon lira destek sağlanacak.



        ■ Engelli vatandaşların evde bakımı için 13.2 milyar lira destek yapılacak.

        ■ Evde bakımı sağlanamayan engellilerin özel rehabilitasyon merkezlerinde bakımı için 1.2 milyar, engelli yakınlarına ödenen aylıklar için yaklaşık 6.6 milyar lira aktarılacak. Engelli taşıma giderleri için 1.3 milyar lira katkı sağlanacak.




        ■ Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.5 milyar lira aktarılacak.

        ■ Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira katkı verilecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan AK Partili vekiller ile buluşmada konuştu
        Haberler Ekonomi Milyonlara ‘sosyal’ koruma! 104 milyarlık dev destek: Yaşlıya, engelliye, kadına, çocuğa, dar gelirliye...
            SON DAKİKA