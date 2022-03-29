Orhan Turan kimdir? TÜSİAD'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu

"KAPSAYICILIK, İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİNE TÜM ÇALIŞMALARIMIZDA AZAMİ ÖZEN GÖSTERECEĞİZ"

TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Turan, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve küresel ilişkiler bağlamında zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, "Yönetim kurulumuz, köklü kurum kültürümüzden de güç alarak bağımsız, gönüllü ve öncü bir sivil toplum örgütü olma sorumluluğunu omuzlarında taşıyacak. Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak, 'özgürlük kutsaldır' diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları desteklerinizle sürdüreceğiz. Kapsayıcılık, iletişim ve iş birliği tüm çalışmalarımızda azami özen göstereceğimiz hususlar olacaktır." diye konuştu.

Turan, ekonominin içinden geçtiği bu dar boğazdan çıkmak için geçtikleri dönemde olduğu enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerini karar alıcılar ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN HAYATİ ÖNEMİNİ VURGULAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Orhan Turan, Anadolu buluşmalarıyla iş dünyasının nabzını tutacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Verimliliği, istihdamı, yatırım ortamını geliştirmek; sürdürülebilir büyümenin ve kalkınmanın önündeki engelleri aşmak için birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz. Güçlü bir hukuk devleti ve güçlü demokrasi toplumlar için adil, müreffeh ve mutlu bir yaşam temelidir. TÜSİAD olarak bu bilinçle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve özgürlükler konularının Türkiye için hayati önemini vurgulamayı sürdüreceğiz. Uluslararası ilişkiler alanında dengelerin yeniden değiştiği bu süreçte TÜSİAD'ın güçlü uluslararası ağları ile Türk iş dünyasını küresel platformlarda temsil etmeye devam edeceğiz."

Tüm çalışma dönemlerinde olduğu gibi bu dönemde de yeni küresel denklemde Türkiye'nin AB entegrasyonu sürecinin tazelenmesi için çalışacaklarını aktaran Turan, yeşil ve dijital dönüşüm konularına verdikleri öneme işaret etti.