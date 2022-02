Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 800 kişilik enflasyon timi oluşturuyor! Günde 2 bin denetim

KDV indiriminin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 2 bin 800 kişilik enflasyon timi oluşturuldu. Her biri 2 vergi müfettişi, 2 gelir uzmanından oluşan timler temel tüketim ürünlerine ilişkin olarak Anadolu'nun her tarafında günde 2 bin adrese gidecek. Enflasyon timleri; toptan satış, üretim ve perakende satışta kendi aralarında zam yapılıp yapılmadığını, KDV indirimlerini denetliyor. 1 ay, 1 hafta önceki e-faturalar sistemden çekilerek ortalama alış fiyatları çıkarılıyor. Et, yumurta ve tavuk ürünlerinin fiyatı öncelikle incelenecek, üretim yeri açısından Balıkesir, Kayseri, Konya, gibi illerde de denetimler yoğunlaştırılacak. Enflasyon timi bin 400'ü vergi müfettişi, bin 400'ü de gelir uzmanı olmak üzere 2 bin 800 kişiden oluşuyor. Yaklaşık 500 kişilik ekip ise denetimlerin yüzde 40'ının yapıldığı İstanbul'da görev yapıyor. Enflasyon timleri, 'gıda, otomotiv, elektrikli ev aletleri, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil' başta olmak üzere 35 faaliyet alanında denetim yürütüyor.