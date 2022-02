Borsa'da yükseliş sürecek! Dikkat çeken 2022 raporu: TL yatırımcıları açısından 2022'nin gözdesi yine Borsa İstanbul olacak

Bu gelişmeler paralelinde 2022'ye dair üretilen strateji raporlarında da uzun yerine kısa vadeli tahminler yapıldığı, makro verilere yönelik öngörülere yer verilmediği dikkati çekerken, yıl geneline dair kullanılan başlıklar "bir şey değişir, her şey değişir" tabirinin desteklediği belirsizliklere işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıları temkinli ve her an tetikte olunması gereken bir yılın beklediğini teyit ediyor.

"HER ŞEYİN OLABİLECEĞİ BİR YIL"

Garanti BBVA Yatırım ekibi tarafından hazırlanan strateji raporunda, 2022 için "Her şeyin olabileceği bir yıl" nitelendirmesi yapılırken, birçok farklı senaryonun gündeme gelme olasılığının yüksek olması nedeniyle yıl sonu tahminleri üretilmediği, ilk 3 aya odaklanılarak daha kısa aralıklarla yatırımcıların bilgilendirileceği belirtildi.