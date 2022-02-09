Borsa'da yükseliş sürecek! Dikkat çeken 2022 raporu: TL yatırımcıları açısından 2022'nin gözdesi yine Borsa İstanbul olacak

Böylesi zorlu bir ortamda yatırımcı algısına yön vermeye çalışan merkez bankalarının sözle yönlendirmeleri "şahin" ve "güvercin" arasında gidip gelirken, belirsizlikleri azaltmada her ne kadar önemli bir rol üstlense de fiyatlamalardaki oynaklık dikkate alındığında öngörülebilir bir ortamın oluşturulmasında yetersiz kaldı.

Özellikle yüksek enflasyon konusunda yapılan "geçici" değerlendirmelerinin "beklenenden daha uzun süreli"ye evrilme sürecinde, merkez bankaları sıkı para politikalarına geçişte kademeli bir yol izleneceği ve piyasanın önceden bilgilendirileceğine dair net mesajlar verse de 2022 itibarıyla gelinen noktada daha hızlı ve sert bir dönemin ilk sinyalleri alındı.