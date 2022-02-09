Borsa'da yükseliş sürecek! Dikkat çeken 2022 raporu: TL yatırımcıları açısından 2022'nin gözdesi yine Borsa İstanbul olacak

Türkiye'de önde gelen kurumları tarafından hazırlanan strateji raporlarında, 2022'de küresel çapta yüksek enflasyon ve oynaklık temasının süreceği belirtilerek yatırımcılara "temkinli ve tetikte" olunması gerektiği mesajı verilirken, borsada yükselişin sürebileceği öngörülüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin devam ettiği 2021 yılında, bir yandan artan enflasyonist baskılar bir yandan da salgında ortaya çıkan yeni varyantlar neticesinde büyümeye yönelik kaygılar, merkez bankalarını para politikaları konusunda çıkmaza sürükledi.
Böylesi zorlu bir ortamda yatırımcı algısına yön vermeye çalışan merkez bankalarının sözle yönlendirmeleri "şahin" ve "güvercin" arasında gidip gelirken, belirsizlikleri azaltmada her ne kadar önemli bir rol üstlense de fiyatlamalardaki oynaklık dikkate alındığında öngörülebilir bir ortamın oluşturulmasında yetersiz kaldı.
Özellikle yüksek enflasyon konusunda yapılan "geçici" değerlendirmelerinin "beklenenden daha uzun süreli"ye evrilme sürecinde, merkez bankaları sıkı para politikalarına geçişte kademeli bir yol izleneceği ve piyasanın önceden bilgilendirileceğine dair net mesajlar verse de 2022 itibarıyla gelinen noktada daha hızlı ve sert bir dönemin ilk sinyalleri alındı.
Bu gelişmeler paralelinde 2022'ye dair üretilen strateji raporlarında da uzun yerine kısa vadeli tahminler yapıldığı, makro verilere yönelik öngörülere yer verilmediği dikkati çekerken, yıl geneline dair kullanılan başlıklar "bir şey değişir, her şey değişir" tabirinin desteklediği belirsizliklere işaret ediyor. Bu durum, yatırımcıları temkinli ve her an tetikte olunması gereken bir yılın beklediğini teyit ediyor.
"HER ŞEYİN OLABİLECEĞİ BİR YIL"
Garanti BBVA Yatırım ekibi tarafından hazırlanan strateji raporunda, 2022 için "Her şeyin olabileceği bir yıl" nitelendirmesi yapılırken, birçok farklı senaryonun gündeme gelme olasılığının yüksek olması nedeniyle yıl sonu tahminleri üretilmediği, ilk 3 aya odaklanılarak daha kısa aralıklarla yatırımcıların bilgilendirileceği belirtildi.