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    Promosyonda yeni yıl fırsatı! Emekliye 3.000 TL

    Bankaların emekli müşteri yarışı büyüdü, yılın ilk kampanyalarında promosyon 3 bin liraya kadar çıktı. Emekliye 2 bin 750, yakınına 250 lira ödeyen de; 2 bin 700 liraya ek 300 lira puan veren de var.

    Çığıl Ön Yener
    Emekliye 3.000 TL

    Emeklilere banka promosyonu fırsatı yeni yılda da sürüyor. Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, kampanyalarla tutar oldukça yükseldi. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Yılın ilk kampanyalarında 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor. İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için bazı kampanyalar:



    AKBANK: 21 Ocak'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor.
    BURGAN BANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.
    DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.
    FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
    GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.
    HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.
    ICBC: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.
    ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor
    İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödüyor.
    KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.
    QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.450, 1.850, 2.200 lira ödüyor.
    ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.950, 2.700 lira veriyor. Buna ek olarak kampanya başlangıç tarihi itibari ile Şeker Bonus kredi kartından toplamda 3 bin 500 lira tutarında harcama yapılması durumunda 300 lira daha bonus yüklemesi yapıyor.
    TEB: Yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.
    VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
    YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.
    ZİRAAT BANKASI:Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.



    ERKEN ÇEKİM İMKANI
    Bankalar emeklilere hizmette de yarışıyor. Şubelerde öncelikli hizmet, ATM'lerde özel menü, telefonla direkt müşteri temsilcisine ulaşma gibi kolaylıklar sağlanırken; tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, özel faiz oranı imkanları da dikkat çekiyor. Maaşı 2 gün erken çekme, eve teslim maaş imkanı da var.



        GENÇ İŞÇİ ALANA 550 BİN TL
        Firmalara, işe aldığı her genç için 100 bin lira faizsiz ve 24 ay geri ödemesiz destek verilecek. İşe alınan kadın ise 10 bin lira eklenecek. 5 işçiye kadar destek olacak.
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KOSGEB destekli istihdam programı gençlere iş kapısı açarken, firmalara da 24 ayı geri ödemesiz faizsiz destekle nefes aldıracak. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında her yeni genç istihdam için 100 bin lira destek verilirken, bu tutar işe alınan kadınsa 10 bin lira artacak. Firmalar 550 bin liraya kadar destek alabilecek. İşte desteğin detayları:



        KİMLER YARARLANACAK?
        Destek, imalat, bilgisayar, programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid- 19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmelere verilecek. 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az 1 yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ile programdan yararlanılabilecek.



        NE KADAR ÖDENECEK?
        Yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli destek verilecek.



            KADINLAR İÇİN İLAVE DESTEK
            İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise destek personel başına 10 bin lira artırımlı olarak uygulanacak.



            DESTEK ÜST SINIRI 550 BİN TL
            Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler 5 personel için destek alabilecek. Destek üst limiti mikro işletmelerde 220 bin, küçük işletmelerde 550 bin lira olacak.



            3 AY SÜRE VAR
            Program başvuruları 31 Mart'a kadar yapılabilecek.



                FAİZSİZ-TEMİNATSIZ
                Firmalar kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecek.

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                Haberler Ekonomi Promosyonda yeni yıl fırsatı! Emekliye 3.000 TL
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