Promosyonda yeni yıl fırsatı! Emekliye 3.000 TL

AKBANK: 21 Ocak'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor.

BURGAN BANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.

ICBC: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor

İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödüyor.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.450, 1.850, 2.200 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.950, 2.700 lira veriyor. Buna ek olarak kampanya başlangıç tarihi itibari ile Şeker Bonus kredi kartından toplamda 3 bin 500 lira tutarında harcama yapılması durumunda 300 lira daha bonus yüklemesi yapıyor.

TEB: Yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.

VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.

ZİRAAT BANKASI:Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.