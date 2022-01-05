Promosyonda yeni yıl fırsatı! Emekliye 3.000 TL

Emeklilere banka promosyonu fırsatı yeni yılda da sürüyor. Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, kampanyalarla tutar oldukça yükseldi. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Yılın ilk kampanyalarında 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor. İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için bazı kampanyalar:
AKBANK: 21 Ocak'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor.
BURGAN BANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.
DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatına ek 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.
FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.
HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.
ICBC: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.
ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor
İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödüyor.
KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.
QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.450, 1.850, 2.200 lira ödüyor.
ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.950, 2.700 lira veriyor. Buna ek olarak kampanya başlangıç tarihi itibari ile Şeker Bonus kredi kartından toplamda 3 bin 500 lira tutarında harcama yapılması durumunda 300 lira daha bonus yüklemesi yapıyor.
TEB: Yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.
VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.
ZİRAAT BANKASI:Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.
ERKEN ÇEKİM İMKANI
Bankalar emeklilere hizmette de yarışıyor. Şubelerde öncelikli hizmet, ATM'lerde özel menü, telefonla direkt müşteri temsilcisine ulaşma gibi kolaylıklar sağlanırken; tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, özel faiz oranı imkanları da dikkat çekiyor. Maaşı 2 gün erken çekme, eve teslim maaş imkanı da var.