Memur-Sen'den vergi muafiyeti düzenlemesine ilişkin yeni açıklama

Memur-Sen Konfederasyonu, kamu görevlilerine yönelik vergi muafiyeti düzenlemesinin yansımasının herkese eşit oranda olmadığını bildirdi.
Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, kamu görevlilerinin asgari ücret tutarındaki gelirleri üzerinden alınan gelir vergisi yükünün kaldırılması düzenlemesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.
Düzenlemenin, diğer sabit gelirlilerde olduğu gibi kamu görevlileri bakımından da memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, "Yapılan düzenleme ile asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutara isabet eden ücretlerin gelir vergisinden muaf tutulacağı belirtilmiştir. Ancak düzenlemeye ilişkin açık bir bilgi, veri, kaynak ve örnek kamu maliyesi tarafından açıklanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Kamu görevlilerinin, statü bakımından sözleşmeli ve kadrolu olarak istihdam edildiği, kadrolu kamu görevlileri ile sözleşmeli kamu personelinin aylık matrahlarının birbirinden farklı unsurlar içerdiği vurgulanan açıklamada, kadrolu-sözleşmeli ayrımının oluşturduğu farklılıkların, mevzuat içerisinde yaşandığı gibi hesaplama ve veri konusunda da yaşandığı ifade edildi.
Kadrolu kamu görevlilerinin gelir vergisine esas matrah tutarlarının, sözleşmeli kamu görevlisine göre daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kadrolu kamu görevlisinin aylık vergi matrahı ortalama 2 bin 300-3 bin lira arasındadır. Bu tutarlar üzerinden hesaplanan gelir vergisi, kamu görevlisinin bekar, evli, eşi çalışan-çalışmayan ve çocuklu olmasına göre değişen AGİ tutarları üzerinden mahsuplaşarak hesaplanmaktadır. Bu itibarla, kamu görevlisinin evli ve çocuğu olması halinde değişen AGİ tutarı, gelir vergisinin üstünde kalmakta olup, artan tutar kamu görevlisine ödenmemekteydi.