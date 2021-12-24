Memur-Sen'den vergi muafiyeti düzenlemesine ilişkin yeni açıklama

Kamu görevlilerinin, statü bakımından sözleşmeli ve kadrolu olarak istihdam edildiği, kadrolu kamu görevlileri ile sözleşmeli kamu personelinin aylık matrahlarının birbirinden farklı unsurlar içerdiği vurgulanan açıklamada, kadrolu-sözleşmeli ayrımının oluşturduğu farklılıkların, mevzuat içerisinde yaşandığı gibi hesaplama ve veri konusunda da yaşandığı ifade edildi.

Kadrolu kamu görevlilerinin gelir vergisine esas matrah tutarlarının, sözleşmeli kamu görevlisine göre daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kadrolu kamu görevlisinin aylık vergi matrahı ortalama 2 bin 300-3 bin lira arasındadır. Bu tutarlar üzerinden hesaplanan gelir vergisi, kamu görevlisinin bekar, evli, eşi çalışan-çalışmayan ve çocuklu olmasına göre değişen AGİ tutarları üzerinden mahsuplaşarak hesaplanmaktadır. Bu itibarla, kamu görevlisinin evli ve çocuğu olması halinde değişen AGİ tutarı, gelir vergisinin üstünde kalmakta olup, artan tutar kamu görevlisine ödenmemekteydi.