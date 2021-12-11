TİGEM’den süt hamlesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesi, tarla bitkileri üretiminin yanı sıra hayvancılık faaliyetleriyle de dikkati çekiyor. İşletme 4 bin 200 esmer ve simental cinsi büyükbaş ile 27 bin 500 acıpayam, akkaraman ve bafra ırkı koyun varlığına sahip. Damızlık yetiştiriciliğinin yanı sıra süt üretiminin de yapıldığı işletmede, bin 500 ineğin sağımı rotary (dönerli) sağım sistemi ile 5 saatte gerçekleştiriliyor. Günde 2 kez yapılan sağımda 35 ton süt elde ediliyor. İşletmenin Sığırcılık Tesisi Sorumlusu Fırat Ergen, "Yıllık 12 bin 500 ton süt üretimi gerçekleştiriyoruz. Günde 35 ton süt elde ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bir tur yaklaşık 12 dakikada tamamlanıyor. Bu sürede 60 hayvan sağılıyor. Günde 10 saat sağım yapılıyor" dedi.