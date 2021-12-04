Tarım sektörü geçen ay 3 milyar doları aşan dış satımla en yüksek aylık ihracatına imza attı

Tarım sektörü geçen ay 3 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. Tarıma bağlı sektörler arasında en fazla ihracatı, 897 milyon 866 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi. 695 milyon 884 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 368 milyon 164 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 322 milyon 474 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 279 milyon 752 bin dolarla fındık ve mamulleri, 191 milyon 747 bin dolarla meyve-sebze mamulleri izledi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tütün sektörü en fazla Irak'a, meyve-sebze mamulleri ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ABD'ye, fındık ve mamulleri sektörü en fazla İtalya'ya ihracat yaptı.