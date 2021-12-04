Kimyasal ilaç kullanımını azaltan çiftçiye destek

Kimyasal ilaç kullanımını azaltan üreticilere dekar başına yapılacak destekleme ödemeleri belirlendi. Açık alanda turunçgilde Akdeniz meyve sineğine karşı feromon ve tuzak kullanımı için dekar başına 100 lira destekleme ödenecek. Tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulunmasından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere dekar başına 50 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi örtü altı üretiminde biyolojik mücadele için dekar başına 500, biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullanan üreticilere 135, domateste güveye karşı sadece feromon kullananlara 65 lira destek verilecek. Açık alanda domateste biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullananlar 60, domates güvesine karşı yalnızca feromon kullananlar ise 40 lira destekten faydalanacak. Biyoteknik mücadele destek miktarı elma, bağ, kayısı, ayva ve armut için dekar başına 70, şeftali ve nektarin için 100, zeytin için 40 lira olarak uygulanacak. Nar üreticilerine biyolojik mücadele kapsamında dekar başına 70, biyoteknik mücadele çerçevesinde de 100 lira destek sağlanacak. Bu yılın başından itibaren biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin destek başvurularını, kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 6 Aralık, örtü altı için ise 31 Aralık mesai bitimine kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor.