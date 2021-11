Akkuyu'da 4 nükleer güç santralinde de çalışmalar aynı anda devam ediyor! 2 yıl sonra Türkiye'nin 'enerji cenneti' olacak

İnşaat sahasındaki çalışmalara değinen Zoteeva, "Şu an bu sahada 13 bin kişi çalışıyor. İşler ve hayat tüm hızıyla devam ediyor. Faal çalışmalarla geçen her gün Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor. Bu tarihi nokta da birinci ünitenin devreye alınacağı 2023 tarihi. Biz şu an 4 nükleer güç ünitesinde çalışmaları paralel olarak yürütüyoruz. Bu da bir nükleer santral inşaatı açısından benzeri olmayan bir örnek. Güven ve gurur ile belirtmek isterim ki bizim nükleer santralimiz, dünyada nükleer sektördeki inşaat sahalarının en büyüğüdür." ifadelerini kullandı.