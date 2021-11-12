Axa’dan gençlere özel sigorta

AXA Sigorta, gençlerin ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda şekillendirdiği gençlere özel yeni ürünü 'Axa Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' ile sigorta sektöründe bir ilke daha imza attı.

Gençler tarafından ilk kez 17-22 yaş arasında satın alınabilen ve 26 yaşına kadar kullanılabilen Axa Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, 'ihtiyacın kadar yükle, boşa para ödeme' sistemi ile geleneksel sigorta ürünlerinden farklılaşıyor. Toplam değeri yalnızca bin 200 lira olan sigortanın geçerliliği 4 yılı kapsıyor. Axa Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yatarak tedavileri anlaşmalı kurumlarda herhangi bir limit olmaksızın yüzde 100 oranında karşılıyor. Axa Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran gençler, sektördeki en geniş anlaşmalı kurum ağına sahip olan Axa Sigorta'nın hızlı provizyon süreçlerinden, AxaFit ve Axa Doktor Danışma Hattı'ndan da faydalanabiliyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, ürünle ilgili şunları söyledi: "Hepimiz için sağlık bu hayatta sahip olduğumuz en değerli varlık. Ebeveynlerin ise bir kıymetlisi daha var, o da çocukları. Axa Sigorta olarak kâr amacı gütmeden gençlerin sağlığını ön planda tutarak hayata geçirdiğimiz Axa Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bu açıdan çok anlamlı bir ürün. Axa Sigorta olarak, gençler için değer yaratmayı çok önemsiyoruz."