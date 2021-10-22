Merkez Bankası önce ‘üretim’ dedi

EYLÜL ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 1 puan indiren Merkez Bankası, dün de 2 puanlık indirim gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, yüzde 18 olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16'ya indirdi. Açıklamada, enflasyonda son dönemde görülen yükselişte ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurların etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır" denildi. Faiz indiriminin ticari kredilere olumlu yansıması bekleniyor.
- Ekonomi
- 22.10.2021 Gazete