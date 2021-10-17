Staj arayanlara ve mevcut stajyerlik durumunda olanlara müjde! Hem iş öğren hem para kazan: Stajyere 768 TL maaş

Gençlere bu yıl için zorunlu stajda 768 lira ödeniyor. Stajyer ücretlerine devlet de katkı sağlıyor. Sosyal güvenlik primleri okulları tarafından ödeniyor. Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u tutarında ücret ödeniyor.
Devlet katkısı da 20'den az personel olan işletmelerde 512 lira, bu sayı ve üzerinde personeli olan işletmelerde de 256 lira olarak uygulanıyor.
Stajyerler işçi statüsünde mi sayılıyor?
Stajyerler İş Kanunu'na göre işçi sayılmasalar da sigortalı sayılıyor. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor.