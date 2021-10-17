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    Staj arayanlara ve mevcut stajyerlik durumunda olanlara müjde! Hem iş öğren hem para kazan: Stajyere 768 TL maaş

    Meslek okullarında okuyan gençler zorunlu staj yaptıklarında hem sigortalı oluyor hem de maaş alıyorlar. Bu yıl için ödenen maaş 768 lirayı buluyor. Peki Staj başvurusu nasıl yapılır? Stajyer öğrenci sigortası nasıl yapılır? İşte detaylar...

    Stajyere 768 TL maaş

    Gençlere bu yıl için zorunlu stajda 768 lira ödeniyor. Stajyer ücretlerine devlet de katkı sağlıyor. Sosyal güvenlik primleri okulları tarafından ödeniyor. Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u tutarında ücret ödeniyor.

    Devlet katkısı da 20'den az personel olan işletmelerde 512 lira, bu sayı ve üzerinde personeli olan işletmelerde de 256 lira olarak uygulanıyor.

    Stajyerler işçi statüsünde mi sayılıyor?
    Stajyerler İş Kanunu'na göre işçi sayılmasalar da sigortalı sayılıyor. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor.

        Stajyer bulundurma zorunluluğu var mı?
        Düzenlemeye göre, 10'dan fazla çalışanı olan işverenler, firmalarında stajyer çalıştırmak zorunda.

        Firmalar stajyerlerini mesleki ve teknik eğitim veren liselerden ve/veya ilgili bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencileri arasından seçebiliyor.

        Staj başvurusu nasıl yapılır?


            Staj başvuruları online staj platformlarından yapılabilir. Staj için öncelikle meslek alanıyla ilgili bölümlere başvuru yapılması önem taşıyor.

            Sosyal güvenlik primlerini işveren mi karşılıyor?
            Öğrencilerin sosyal güvenlik primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu ödüyor. Staj yaptıkları işyeri asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olamayacak şekilde ücret ödeniyor.

            Çıraklık sigorta girişi sayılır mı?
            Çıraklık sigortası ilk sigorta girişi sayılıyor. Ancak emeklilik hesabında ilk işe giriş olmuyor.

                Stajyer öğrenci sigortası nasıl yapılır?
                Sigortalı olarak stajyerlik yapmak isteyenlerin girişi 07 çırak veya 19 Stajyer kodu ile girişleri yapılmaktadır.

                Mesleki eğitim gören öğrenciler sigorta kollarından hangisinden yararlanır?
                Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Hazal ATEŞ
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                Haberler Ekonomi Staj arayanlara ve mevcut stajyerlik durumunda olanlara müjde! Hem iş öğren hem para kazan: Stajyere 768 TL maaş
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