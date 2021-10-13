Üretim gaza bastı

Sanayi üretimi endeksi, Ağustos'ta gerek aylık gerekse yıllık bazda beklentinin üstünde arttı. Sanayi üretimi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 5.4 yükseldi. Aylık bazda Temmuz 2020'den bu yana en yüksek artış yakalandı.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 13.8 arttı. Ağustos'ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi sektörü endeksi yüzde 9.4 arttı. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 24.9 ile yüksek teknoloji ürünlerinde gerçekleşti. Yıllık bazda üretimi düşen sektör olmadı.