Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Üretim gaza bastı

    Sanayi üretimi endeksi, Ağustos'ta gerek aylık gerekse yıllık bazda beklentinin üstünde arttı. Sanayi üretimi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 5.4 yükseldi.

    Üretim gaza bastı

    Sanayi üretimi endeksi, Ağustos'ta gerek aylık gerekse yıllık bazda beklentinin üstünde arttı. Sanayi üretimi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 5.4 yükseldi. Aylık bazda Temmuz 2020'den bu yana en yüksek artış yakalandı.

    Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 13.8 arttı. Ağustos'ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi sektörü endeksi yüzde 9.4 arttı. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 24.9 ile yüksek teknoloji ürünlerinde gerçekleşti. Yıllık bazda üretimi düşen sektör olmadı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TÜGVA’dan Saymaz’a tepki!
    Haberler Ekonomi Üretim gaza bastı
        SON DAKİKA