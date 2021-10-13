Ailelere 1.259 TL çocuk desteği (Ekonomi haberleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için nakdi destek sağlıyor. Her ay yapılan bu yardımın tutarı ise her bir çocuk için ortalama bin 259 lira. Bakan Derya Yanık, SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için Ekim'de 170 milyon 596 bin lira yardım yapılacağını söyledi. Yanık, ödemelerin 15 Ekim'e kadar tamamlanacağını ifade etti.



IMF: TÜRKİYE % 9 BÜYÜYECEK

ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 6'dan 5.9'a indirirken, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5.8'den 9'a çıkardı. Rapora göre, 2022 için büyüme beklentisi yüzde 3.3'te sabit tutuldu. Türkiye'de ortalama enflasyonun ise 2021'de yüzde 17 ve 2022'de yüzde 15.4 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüldü. İşsizlik oranının da 2021'de yüzde 12.2, 2022'de yüzde 11 olacağı tahminine yer verildi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATANACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimini belirlediklerini kaydeden Özer, "2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak" bilgisini paylaştı.



130 BİN İŞÇİ İÇİN PAZARLIK ZAMANI

Otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörleri başta olmak üzere metal iş kolundaki 179 işyerinde yaklaşık 130 bin çalışan için toplu sözleşme pazarlık süreci başladı. Özel sektörün en kapsamlı sözleşmesi olma özelliğini taşıyan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'yle, metal işçisinin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Görüşmelerde, işveren tarafını MESS, işçi tarafını ise Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları ayrı ayrı temsil ediyor.

CAYMA PARASI ALINMAZ

Yargıdan milyonlarca internet abonesini ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar çıktı. Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir yıldan uzun abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin herhangi bir neden belirtmeksizin 'fesih' hakkına sahip olduğuna, taahhüt süresi dolmadan abonelik iptali yapan tüketicinin faturasına 'cayma' nedeniyle herhangi bir ceza yansıtılamayacağına hükmetti. Karar, benzer şekilde taahhütname imzalayarak, internet paketlerine abone olan ancak süresinden önce iptal ettiren ve 'cayma' bedeli altında cezayla karşı karşıya kalan vatandaşlar lehine örnek niteliği taşıyor.







