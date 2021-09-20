Başkan Erdoğan talimatı verdi! Fiyat spekülatörlerine geçit yok...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Çalışmanın 3 önemli ayağı olacak. Enflasyon, fiyat artışları ve spekülasyonlarla mücadele edilecek.
Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımların yanı sıra, 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları ve mükellefleri rahatlatacak düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketlerinin teker teker yasalaşması bekleniyor.
HAL YASASI ÇIKACAK
Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişler Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirken, sahada yapılan çalışmalarla kontroller sıkılaştırıldı. Bunun yanısıra kısa-ortauzun vadede planlamalar yapılarak vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek politikalar hayata geçirilecek.