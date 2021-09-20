Başkan Erdoğan talimatı verdi! Fiyat spekülatörlerine geçit yok...





HAL YASASI ÇIKACAK

Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişler Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirken, sahada yapılan çalışmalarla kontroller sıkılaştırıldı. Bunun yanısıra kısa-ortauzun vadede planlamalar yapılarak vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek politikalar hayata geçirilecek.