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    Başkan Erdoğan talimatı verdi! Fiyat spekülatörlerine geçit yok...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Ekonomi kurmayları ile AK Parti’nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek.

    Eda Işık
    Spekülatöre geçit yok

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Çalışmanın 3 önemli ayağı olacak. Enflasyon, fiyat artışları ve spekülasyonlarla mücadele edilecek.



    Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımların yanı sıra, 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları ve mükellefleri rahatlatacak düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketlerinin teker teker yasalaşması bekleniyor.



    HAL YASASI ÇIKACAK
    Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişler Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirken, sahada yapılan çalışmalarla kontroller sıkılaştırıldı. Bunun yanısıra kısa-ortauzun vadede planlamalar yapılarak vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek politikalar hayata geçirilecek.



        Fiyat spekülatörlerine geçit verilmeyecek. Fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması da gündemde.

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