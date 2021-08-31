Çocuklara sigorta imkanı

Çocuklarına erken emeklilik fırsatı sunmak isteyen aileler bireysel emeklilik seçeneğine yöneliyor. Yeni düzenlemeyle çocuklar da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilirken, ayrıca İş Kanunu kapsamında 18 yaşından önce sigortalı olunması yaş ve prim günü açısından avantaj sağlıyor.

18 yaşından küçük olanlar için sigorta seçenekleri neler?

Yasaya göre 15 yaşını doldurmayan çocukların çalıştırılması yasak. Ancak 14 yaşını dolduran, ilköğretimini tamamlayan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilir.

Prim ödemeleri nasıl gerçekleştiriliyor?

Normal çalışanlarla aynı şekilde gerçekleştiriliyor.

Erken yaşta sigortalı olmak sigorta başlangıcını öne çeker mi?

Sigorta başlangıcı, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim ödenmek suretiyle çalışmaya başlanan tarihtir.

18 yaş altı sigorta erken emeklilik sağlar mı?

Emeklilik şartları 3 döneme göre belirleniyor. 2000 öncesi, 2000- 2008 arası ve sonrası... Mevcut sistemde 2008'den önce küçük yaşta sigortalı gösterilenler erken emekliliğe hak kazanıyor. Bugün 18 yaş altında sigorta yapmak avantajlarına karşın erken emeklilik hakkı sağlamaz.

SAAT SINIRI BULUNUYOR

Yaşa göre çalışma saatleri konusunda bir sınırlama var mı?

İş Kanunu'na göre, 18 yaşından küçük olanlar günde en fazla 7, haftada en fazla 35 saat çalışabilir. Okul öncesi eğitime devam edenler için ise günde en fazla 2, haftada 10 saat sınırı bulunuyor. Süre, 15 yaşını bitiren çocuklarda haftada 40 saate kadar çıkabiliyor.

Mesleki eğitim gören öğrencilerin sigortalılıkları neleri kapsıyor?

Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası yapılıyor.

18 yaş altı hangi hafif işlerde çalışabilir?

Düşme ve yaralanma tehlikesi olmayan; meyve, sebze, çiçek toplama, kümes besiciliğinde yardımcı işler, fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantada komi ve satış elemanı, satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, kütüphane gibi işler.

HAZAL ATEŞ.