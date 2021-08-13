Tüp bebek tedavisi devletten

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çocuk sahibi olamayan çiftlere sağlanan tüp bebek tedavisi konusunda yeni düzenlemelere gitti. Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklik ile daha önce 39 olan tüp bebek tedavisinde yaş sınırı 40'a çıkarıldı. Çiftlerin sağlam çocuk doğmasına yönelik tedavisi kapsama alınırken, hasta çocuğun tedavisi için kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik tüp bebek tedavisinde kapsam genişletildi. Tüp bebek tedavisinde ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede ise yüzde 20 oranında katılım payı alınıyor. SGK'nın tüp bebek tedavisini karşılaması için eşlerden birinin en az 5 yıldır sigortalı olarak çalışması ve en az 900 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.
- Ekonomi
- 13.08.2021 Gazete