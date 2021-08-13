İhtiyacı olana 12.5 milyar TL: Yaşlılar, engelliler, hastalar, çocuklar...





İşte ilk 6 ayda yapılan sosyal yardımlar ve ödemelerin mevcut tutarları:



ENGELLİLERE 2.8 MİLYAR TL: İlk 6 ayda yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı için 1.4 milyar, yüzde 40-69 arası engelli aylığı için yaklaşık 1.1 milyar, engelli yakını aylığı için 300 milyon lira ödeme yapıldı. Temmuz'da 661-991 liraya çıkan bu aylıktan, sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 852,53 liradan az olanlar yararlanıyor.