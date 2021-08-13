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    İhtiyacı olana 12.5 milyar TL: Yaşlılar, engelliler, hastalar, çocuklar...

    İlk 6 ayda 12.5 milyar liralık sosyal yardım yapıldı. Yaşlılar, engelliler, hastalar, çocuklar desteklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, detayları açıkladı.

    İhtiyacı olana 12.5 milyar TL

    Hükümet, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yanında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yılın ilk yarısında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 12.5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdıklarını belirtti.



    İşte ilk 6 ayda yapılan sosyal yardımlar ve ödemelerin mevcut tutarları:

    ENGELLİLERE 2.8 MİLYAR TL: İlk 6 ayda yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı için 1.4 milyar, yüzde 40-69 arası engelli aylığı için yaklaşık 1.1 milyar, engelli yakını aylığı için 300 milyon lira ödeme yapıldı. Temmuz'da 661-991 liraya çıkan bu aylıktan, sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 852,53 liradan az olanlar yararlanıyor.



    YAŞLIYA 3.6 MİLYAR TL: İlk 6 ayda 65 yaş aylığından faydalananlara 3.6 milyar lira destek verildi. 65 yaş maaşı halen 828,21 lira. Bu destek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelir 852,53 liradan az ise ödeniyor.



        EVDE BAKIMA 5.2 MİLYAR TL: Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen vatandaşlara da ilk 6 ayda 5.2 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı. Temmuz'da bin 797 liraya çıkan bu destek için hane içinde kişi başı gelirin bin 705 liradan az olması gerekiyor.



        HASTAYA 1.5 MİLYON TL: Silikozis hastası 200 kişiye yaklaşık 1.5 milyon lira ödendi. Aylığın tutarı Temmuz'da bin 428-bin 819 lira aralığına çıktı.

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