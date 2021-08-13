İhtiyacı olana 12.5 milyar TL: Yaşlılar, engelliler, hastalar, çocuklar...

Hükümet, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yanında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yılın ilk yarısında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 12.5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdıklarını belirtti.
İşte ilk 6 ayda yapılan sosyal yardımlar ve ödemelerin mevcut tutarları:
ENGELLİLERE 2.8 MİLYAR TL: İlk 6 ayda yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı için 1.4 milyar, yüzde 40-69 arası engelli aylığı için yaklaşık 1.1 milyar, engelli yakını aylığı için 300 milyon lira ödeme yapıldı. Temmuz'da 661-991 liraya çıkan bu aylıktan, sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 852,53 liradan az olanlar yararlanıyor.
YAŞLIYA 3.6 MİLYAR TL: İlk 6 ayda 65 yaş aylığından faydalananlara 3.6 milyar lira destek verildi. 65 yaş maaşı halen 828,21 lira. Bu destek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelir 852,53 liradan az ise ödeniyor.