Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cavid Bayramlı ve Kerem Acar, kahve atıklarından iş fikri çıkardı: Kahve atıkları kaşık oldu

    Girişimci Cavid Bayramlı ve Kerem Acar, yenilikçi bir iş fikri ile dünyanın ilk kahve atık yönetim zincirini kurdu. Toplanan kahve atıklarından çatal-bıçak-kaşık ve pipet üretiliyor, sanayiye hammadde sağlanıyor.

    Kahve atıkları kaşık oldu

    Girişimci Cavid Bayramlı ve Kerem Acar, yenilikçi bir iş fikri ile dünyanın ilk kahve atık yönetim zincirini kurdu. Toplanan kahve atıklarından çatal-bıçak-kaşık ve pipet üretiliyor, sanayiye hammadde sağlanıyor.

    2 AYDA ÇÖZÜNÜYOR
    "Fikir benim ve diğer kurucu ortaklarımızdan Kerem Acar'ın barista olarak bir kafede çalıştığımız sırada ortaya çıktı. Günlük onlarca kilo kahve atığı çöpe gidiyordu" diyen Cavid Bayramlı, "Wastespresso'nun ticarileşmesi ile aramıza Ergi Şener ve Vedat Levi de ortak olarak katıldı" ifadesini kullandı.

    Kahve atıklarından restoran ve kafelerde kullanılabilecek biyoplastik üretimine başladıklarını anlatan Bayramlı, "Bu biyoplastik ile ürettiğimiz pipet, çatal, kaşık ve bıçaklar toprakta 2 ay içinde çözünebiliyor" dedi.

    340 METREKÜP METAN GAZI
    Dünyada ilk küresel kahve atık yönetim zincirini kurarak dünyanın kahveden gördüğü zararı en az seviyeye getirmeyi hedeflediklerini aktaran Kerem Acar ise "1 ton kahve atığı 340 metreküp karbondioksit ve metan gazı salınımı yapmakta. Bu oranı Wastespresso olarak en aza indirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

    ARTIK ÇÖPE GİTMİYOR
    Kahve atıkları artık çöpe gitmiyor. Ekonomiye kazandırılıyor, pipet-çatal-kaşık oluyor.

    ÜRÜN DİRİER

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden’dan flaş 11 Eylül saldırısı kararı
    Haberler Ekonomi Cavid Bayramlı ve Kerem Acar, kahve atıklarından iş fikri çıkardı: Kahve atıkları kaşık oldu
        SON DAKİKA