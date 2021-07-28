Tamamlayıcı sigortaya talep patladı

SALGIN süreciyle birlikte tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 100'e varan bir talep artışı yaşandı. Özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı 4 milyonu geçti. İşte sigortayla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

Salgın hastalıkları da kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı özel hastanelerde fark ücreti ödenmeden tedavi imkanı sağlıyor. İlave ücret, otelcilik ücreti gibi ortaya çıkan fiyat farkları cepten ödenmiyor. Estetik girişim, akupunktur, alternatif tedavileri de kapsıyor. Doğum ve tüp bebek ek teminatla karşılanıyor.

Evde bakım giderleri karşılanıyor mu?

Ödenen prim tutarı ne kadar? Tıbbi malzemeler, evde bakım giderleri, küçük operasyonlar sigorta poliçesinde yer alan limitler dahilinde ödeniyor.

Kimler tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabiliyor?

Sosyal güvenlik çatısı altında yer alan SSK'lı çalışanlar, Bağ-Kur kapsamındakiler, kamu çalışanları yaptırabilir. Çalışanlar aileleri için de prim ödeyebilir.

