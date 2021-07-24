Çalışana kötü niyete 3 kat tazminat (Ekonomi haberleri)

İşten çıkartılanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenirken, 30'dan fazla kişinin olduğu işyerinde çalışanlar yargıya başvurursa 8 brüt maaşa kadar işe geri dönüş tazminatı kazanabiliyor. 30 kişiden az personeli olan şirketlerin çalışanlarının ise farklı bir güvencesi bulunuyor. Bu çalışanlar işe geri dönüş davası açamıyor ancak 'kötü niyet tazminatı' ile alacakları parayı 3'e katlayabiliyor. İhbar tazminatının 3 katı ödeniyor. Burada çalışanın işten çıkartılırken haksızlığa uğramasına bakılıyor. Yasalara aykırı işten çıkartma tazminat gerektiriyor.
KÜTÜPHANELER DİJİTALLEŞİYOR
TÜRK Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 'Hitit Kültür ve Turizm Projesi'ni başlatıyor. Bu kapsamda Türk Telekom, Türkiye'deki bin 85 kütüphaneyi, kültür merkezlerini, ören yerlerini, il müdürlüklerini ve müzeleri dijitalleştirecek. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, "Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerindeki tüm uygulamaları tek bir sistem altında topluyoruz" dedi.
BUGATTI YENİLENDİ
Bugatti, La Maison Pur Sang programı kapsamında, Veyron Grand Sport'un ilk prototip örneğini restore etti. Arabayı 2020'de satın alan Bugatti, 4 aylık çalışma sonucu yeni görünümüne kavuşturdu. Aracın dışına gümüş metalik boya uygulanırken, deri iç mekanda kahve tonları kullanıldı. Orta konsol da orjinaline uygun değiştirildi.