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    Çalışana kötü niyete 3 kat tazminat (Ekonomi haberleri)

    Yasalar, çalışanları, kötü niyetli uygulamalara karşı koruyor. İşverenler, kötü niyet tazminatı kapsamında ihbar tazminatının 3 katı ödeme yapıyor. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 24 Temmuz tarihli Ekonomi haberleri.

    Kötü niyete 3 kat tazminat

    İşten çıkartılanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenirken, 30'dan fazla kişinin olduğu işyerinde çalışanlar yargıya başvurursa 8 brüt maaşa kadar işe geri dönüş tazminatı kazanabiliyor. 30 kişiden az personeli olan şirketlerin çalışanlarının ise farklı bir güvencesi bulunuyor. Bu çalışanlar işe geri dönüş davası açamıyor ancak 'kötü niyet tazminatı' ile alacakları parayı 3'e katlayabiliyor. İhbar tazminatının 3 katı ödeniyor. Burada çalışanın işten çıkartılırken haksızlığa uğramasına bakılıyor. Yasalara aykırı işten çıkartma tazminat gerektiriyor.

    KÜTÜPHANELER DİJİTALLEŞİYOR
    TÜRK Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 'Hitit Kültür ve Turizm Projesi'ni başlatıyor. Bu kapsamda Türk Telekom, Türkiye'deki bin 85 kütüphaneyi, kültür merkezlerini, ören yerlerini, il müdürlüklerini ve müzeleri dijitalleştirecek. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, "Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerindeki tüm uygulamaları tek bir sistem altında topluyoruz" dedi.

    BUGATTI YENİLENDİ
    Bugatti,     La Maison Pur Sang programı kapsamında, Veyron Grand Sport'un ilk prototip örneğini restore etti. Arabayı 2020'de satın alan Bugatti, 4 aylık çalışma sonucu yeni görünümüne kavuşturdu. Aracın dışına gümüş metalik boya uygulanırken, deri iç mekanda kahve tonları kullanıldı. Orta konsol da orjinaline uygun değiştirildi.

        KYLIE BEREKETİ
        Saç tasarım uzmanı Barış Karagöz, ünlü manken Kylie Jenner ile ortak güzellik salonu açacaklarını söyledi. Heyecanlı olduğunu söyleyen Karagöz, "Ortaklığın duyulması bile işimizi artırdı. Birlikte çıkacağımız bu yolda en büyük olmayı hedefledik. Sadece Türkiye'de değil dünyada da en fazla tercih edilen güzellik salonlarına sahip olmak istiyoruz" diye konuştu.

        LADY GAGA DAVETİ
        Kalıcı         makyaj ustası Sinan İslam Yılmaz, ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın dikkatini çekti. Lady Gaga tarafından mesleğini icra etmek üzere ABD'ye davet edilen Yılmaz, bu teklifi değerlendirmek üzere çalışmalara başladığını söyledi. Yılmaz, "Var olan teknik bilgimi geliştirirken, yeni teknikleri üzerinde de çalışıyorum. ABD'ye gideceğim" dedi.

        İŞ BAŞVURUSU SATIŞA ÇIKTI
        Apple'ın         kurucusu Steve Jobs tarafından yazılmış 1973 tarihli bir iş başvurusu, hem fiziksel dünyada hem de dijital dünyada NFT olarak açık artırma ile satışa çıkarıldı. Jobs'un iş başvurusu, daha önce birkaç kez daha açık artırmaya çıkartıldı. Örneğin; 2017'de iş başvurusu 18 bin 750 dolara satıldı. 2018'de ise satın alma bedeli 174 bin 757 dolara çıktı. Geçtiğimiz Mart ayında ise 222 bin 400 dolara bir kez daha satın alındı. Böylece eser defalarca el değiştirdi.

            198 BİN KİŞİYE KURBAN ETİ
            Cansuyu             Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 'Kurban 2021' organizasyonu kapsamında Tanzanya'nın Tanga kenti Handeni bölgesinde 198 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı. Derneğin Tanzanya koordinatörü Bilal Değirmenci, bu kişilerin sadece yardım için değil hatırlandıkları için de mutlu olduklarını anlatarak, bu imkanı sağlayan bağışçılara, hayırseverlere çok dua ettiklerini belirtti. Değirmenci, kurban kesimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

            VODAFONE TÜRKİYE'DEN YÜZDE 19.6 BÜYÜME
            VODAFONE Türkiye, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Nisan-Haziran 2021 dönemine ait ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.6 artırırken, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri mali yılın ilk çeyreğinde 3.9 milyar liraya ulaştı. İlk çeyrekte, Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 24 milyonu aşarken, makineler arası iletişim dahil toplam mobil abone sayısı ise 26.6 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1.1 milyon artış ile 15.7 milyona çıkardı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Mali yılımızın birinci çeyreğinde servis gelirlerimizi yüzde 19.6 artırarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük" diye konuştu. Ülkenin dijitalleşmesinde en önemli adımlardan birinin 5G olacağını işaret eden Aksoy, "Türkiye'nin 5G'ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle işbirliği halindeyiz" dedi.

            SAĞLIK SEKTÖRÜ HIZLI BÜYÜYOR
            Boston Consulting Group             tarafından hazırlanan 'En Yenilikçi Şirketler 2021' raporunun sonuçları açıklandı. En yenilikçi 50 şirketin yarısından fazlası dünyayı saran pandeminin de etkisiyle teknoloji, e-ticaret ve tüketim malları ve hizmetler alanından çıkarken, 10'u da aşı ve ilaç sektöründen geldi. Listede ilk 4 sıra değişmedi. Apple'ın birinci olduğu listede, Alphabet (Google) ikinci, Amazon üçüncü ve Microsoft dördüncü oldu.

                BODRUM ZAMANI
                Ünlü                 İsviçreli saat markası Hublot, Türkiye'deki yeni butiğini Yalıkavak Marina'da, markanın CEO'su Ricardo Guadalupe'nin katılımıyla açtı. Açılışa özel olarak üretimi 25 adet ile sınırlandırılan bir saat de hazırlandı. Classic Fusion Chronograph Bodrum Edition saatin kadranı ve kayışında, denizle iç içe Bodrum'a bir saygı duruşunda bulunularak mavi renk kullanılıyor. Mavi renk, kadran içinde ve kayışta beyaz ile tamamlanıyor. 45 mm titanyum kasada Hublot calibre HUB1143 mekanizma tercih ediliyor.
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                Haberler Ekonomi Çalışana kötü niyete 3 kat tazminat (Ekonomi haberleri)