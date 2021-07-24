Çalışana kötü niyete 3 kat tazminat (Ekonomi haberleri)

İŞ BAŞVURUSU SATIŞA ÇIKTI

Apple'ın kurucusu Steve Jobs tarafından yazılmış 1973 tarihli bir iş başvurusu, hem fiziksel dünyada hem de dijital dünyada NFT olarak açık artırma ile satışa çıkarıldı. Jobs'un iş başvurusu, daha önce birkaç kez daha açık artırmaya çıkartıldı. Örneğin; 2017'de iş başvurusu 18 bin 750 dolara satıldı. 2018'de ise satın alma bedeli 174 bin 757 dolara çıktı. Geçtiğimiz Mart ayında ise 222 bin 400 dolara bir kez daha satın alındı. Böylece eser defalarca el değiştirdi.