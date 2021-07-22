Ayrımcılık yapan tazminatı öder

COVİD-19 sürecinde ücretsiz izne çıkarılan tercüman M.A., diğer iş arkadaşlarının işe çağrılıp kendisinin çağrılmaması üzerine işten ayrıldı. Haklarını alamayınca mahkemeye başvurdu. Gaziantep 4. İş Mahkemesi, 'Durum uygulamanın getiriliş amacına ve eşitliğe aykırıdır' diyerek işçiye yaklaşık 15 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.olumsuz performans notuyla yükselmek için girmek istediği sınava katılamayan memur hakkında Yargıtay emsal nitelikte karara imza attı. Maddi ve manevi tazminat isteyen memurun mesleki onur ve itibarının zedelendiğinin görüldüğünü belirten Yargıtay, tazminat talebinin reddedilmesi kararının hatalı olduğunu bildirdi.